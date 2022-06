Covid-19 : les ultimes mesures de lutte ne seront pas reconduites

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie annonce, vendredi 10 juin, que l'arrêté conjoint pris avec le haut-commissariat de lutte contre la Covid-19 arrivera à expiration dimanche et ne sera pas reconduit. Il recommande toutefois la vigilance, puisque le virus circule toujours.

Gédéon Richard •

C'est le dernier épisode de la sortie de la crise sanitaire. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissariat de la République ne prolongeront pas les dispositions de lutte contre la Covid-19 encore en vigueur, dimanche 12 juin. Un communiqué en ce sens a été émis, vendredi soir. Tour d'horizon pratique des mesures concernées.

Dans les établissements de santé

Le port du masque ne sera plus obligatoire, à partir de 18 ans, dans les cabinets médicaux, paramédicaux, les pharmacies, les laboratoires de biologie, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, fréquentés par les personnes vulnérables ou malades. Mais son usage reste recommandé.

Dans les commerces

Les commerces recevant du public, les centres commerciaux et marchés étaient encore soumis à une mise à disposition de solution hydro-alcoolique au public et un marquage au sol de la distanciation sociale à respecter dans les files d'attente. Les surfaces devaient être régulièrement désinfectées. Cela ne sera plus le cas.

Dans le cadre professionnel

En entreprise, les employeurs étaient toujours tenus de tenir compte de la distanciation sociale dans l'organisation des espaces de travail. Ils devaient encore fournir des équipements de protection individuelle nécessaires, dont du gel hydro-alcoolique. Les réunions "via des moyens de communication électronique", étaient encore à privilégier. Ce ne sera plus le cas non plus.

Transports et activités en groupe

Les déplacements et activités collectives ne seront plus soumis aux mesures de distanciation sociale.

Les tests prolongés pour les entrants

A contrario de ces assouplissements, un autre arrêté contre l'introduction du virus sera modifié pour que les nouveaux arrivants continuent d'avoir recours à l'autotest ou à un test antigénique à J+2 de leur entrée en Nouvelle-Calédonie.

Situation sanitaire

Le gouvernement rappelle que "malgré une situation sanitaire plutôt satisfaisante, le virus continue de circuler puisque 200 à 300 nouveaux cas en moyenne sont dénombrés chaque semaine". Mardi, lors du dernier point sanitaire, le taux d'incidence était de 98 cas pour 100 000 personnes sur sept jours glissants. Le respect des gestes barrières et la vaccination restent recommandés "pour éviter la reprise épidémique". Le port du masque est ainsi conseillé, en intérieur, face aux personnes vulnérables, non vaccinées ou sans schéma vaccinal complet.