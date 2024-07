Crise en Nouvelle-Calédonie. À Tuband, des jeunes assurent le soutien scolaire auprès des enfants du quartier

Dans le quartier de Tuband, des adolescents aident les plus petits à faire leurs devoirs, dans le cadre de la continuité pédagogique.

Des lycéens qui mettent leur expérience et leur temps au service des plus jeunes, privés d’école depuis deux mois. Etienne a 17 ans et Jessy 13 ans, tous deux sont bénévoles au sein de leur quartier pour apporter un soutien pédagogique. Depuis plusieurs jours, ils interviennent chez la maman de Liam, 8 ans.

La mère du petit garçon les accueille en toute confiance. Car, les jeunes sont beaucoup pointés du doigts depuis le début des émeutes de mai dernier.

Etienne déplore qu’ils soient beaucoup trop jugés sur leur apparence, et donc mal perçus. Alors que nombre d'entre eux, silencieux, veulent réussir.

Reprise des cours en présentiel

Selon un communiqué de la ville de Nouméa, à compter de ce mercredi 17 juillet, les élèves scolarisés à l’école Guy-Champoreau (Tuband) seront accueillis à l’école Éloi-Franc (10 rue Pierre-Sauvan, Anse-Vata). Et les élèves scolarisés à l’école Céline-Teyssandier de Laubarède (Vallée-du-Tir) seront accueillis à l’école Le Petit-Poucet (29 route des Deux Vallées, Vallée-du-Tir).

Le service de cantine sera assuré normalement. La garderie du matin et du soir sera également proposée, aux horaires aménagés suivants :

- de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;

- de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis.

La mairie précise qu'il revient au directeur d’établissement de définir les horaires et conditions d’accueil des enfants (organisation de la classe, éventuellement rentrée échelonnée, demi-groupes etc.). Ceux-ci communiqueront les modalités pratiques directement aux parents d’élèves pour chaque école. Pour les écoles qui ne peuvent pas encore accueillir les élèves, le personnel enseignant assurera une continuité pédagogique.