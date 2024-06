Crise en Nouvelle-Calédonie : comment s'organisent les centres de vacances?

En cette période de vacances scolaires, certains centres aérés ont rouverts leurs portes. C'est le cas du centre aéré de Daovi, installé à la Vallée-des-colons, à Nouméa. D'autres proposent, dans le même quartier, des vacances apprenantes.

Les vacances scolaires ont débuté, malgré la crise en Nouvelle-Calédonie. Le centre aéré géré par Daovi (D'ailleurs on vient d'ici), a pris place au coeur de l'école Saint-Jean Baptiste, à la Vallée-des-colons, à Nouméa. "Nous avons centralisé toutes nos activités sur un seul point, puisque notre centre de loisirs au parc forestier est fermé", explique Yves Ristoul, directeur du centre de vacances.

"On a supprimé toutes les sorties"

Une centaine d'enfants y sont pris en charge. "Pour le moment, on a supprimé toutes les sorties. On a surtout peur de prendre la route. Et puis, voir des barricades ça peut aussi choquer les enfants. On reste sur place, on fait des jeux, des activités manuelles, de la danse, du chant. Pour les parents, c'est un soulagement", poursuit le directeur du centre.

Le personnel résidant à Nouméa s'occupe de la prise en charge des enfants. Et les équipes sont renforcées "avec des personnes résidants en dehors de Nouméa. Même si c'est beaucoup plus difficile pour eux de venir", révèle Yves Ristoul.

Dix-neuf centres en province Sud

Dans le même quartier, d'autres structures s'organisent. Elle proposent des "vacances apprenantes". C'est le cas de l'ateliers des scribes. Une dizaine d'élèves jusqu'à la classe de 6e sont reçus, ils travaillent autour de l'écriture manuscrite. "On travaille sur la coordination, le repérage dans l'espace et la position. Je suis graphothérapeute, donc on travaille avec les enfants sur cette problématique de l'écriture manuscrite", explique Stéphanie Devic, directrice du centre.

La province Sud recense dix-neuf centres de loisirs pour ces deux semaines de vacances. "Il y a un vrai travail pédagogique qui est fait, pas sur les apprentissages de mathématiques par exemple, mais il y a un travail sur le lien social, l'épanouissement, le développement et l'écoute. C'est aussi l'occasion de les remettre dans une ambiance positive à travers les jeux et animations", indique Philippe Le Poul, directeur de la culture, de la jeunesse et des sports à la province Sud.

Les dix-neuf centres aérés en province Sud sont gérés par dix organisations, à Nouméa, dans le grand Nouméa et à La Foa.