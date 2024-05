Crise en Nouvelle-Calédonie : quels sont les droits et devoirs des salariés et des employeurs en cette période troublée ?

Pendant une période de troubles comme celle que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, les droits et devoirs des employeurs comme de leurs salariés se trouvent modifiés.

Entreprises et commerces brûlés, d’autres fermés par mesure de prudence, difficultés voire impossibilité de circuler… nombre de Calédoniens ne peuvent pas travailler depuis le début des troubles le 13 mai dernier. Et certains employeurs ne disposent plus d’un outil de travail pour leur personnel. Quels sont les mécanismes possibles pour les salariés et les patrons selon la direction du travail et de l’emploi de la Nouvelle-Calédonie ?

Droit de retrait



Dans quel contexte un salarié peut-il ne pas se rendre au travail ? Il peut exercer son droit de retrait, si un danger réel est avéré, comme un barrage par exemple. On distingue ainsi des raisons objectives d’une crainte subjective.

Force majeure



La notion de force majeure répond à trois critères : l’événement doit être imprévisible, irrésistible (c’est-à-dire qu’on ne peut pas l’empêcher), et il doit être extérieur à l’entreprise.

Obligations de l’employeur



Il doit prendre des mesures de protection des salariés, communiquer sur les risques, aménager les horaires de travail si besoin, et proposer des solutions alternatives, comme le télétravail quand cela est possible.

Congés



L’employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre des congés payés. Le congé sans solde est possible, il se décide de gré à gré.

Contrat de travail



La force majeure peut conduire un employeur à une suspension du contrat de travail si l’activité est en baisse, une réduction des effectifs est également possible. Mais le contrat peut être modifié par un avenant si nécessaire, c’est une alternative au licenciement.

Chômage



Des mesures de chômage partiel peuvent être envisagées en cas de suspension d’activité ou de réduction des horaires de travail. Le chômage total s’adresse aux salariés involontairement privés de leur emploi.

Aide aux entreprises



Deux adresses pour s’informer sur les dispositifs d’aides :

Gouvernement : dtefp.demande-informations@gouv.nc

Province sud : https://www.province-sud.nc/form/aide-entreprise-victime

Retrouvez également toutes les questions liées à l’emploi sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie