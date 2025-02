Grille 2025 : Nouvelle-Calédonie la 1ère place sa programmation sous le signe de la reconstruction

Nouvelle-Calédonie la 1ère fait aussi sa rentrée, ce lundi 17 février. Au menu de 2025, une offre multimédia axée sur la reconstruction. En télévision, en radio, sur la toile et sur les réseaux sociaux, votre média se donne pour mission de recueillir vos témoignages. Et de refléter les différentes réalités du quotidien, après les émeutes de mai 2024. Détail de vos émissions à découvrir cette année.

Après les évènements du 13 mai 2024, la nécessité d'aller de l'avant semble, plus que jamais, nécessaire à une sortie de crise. C'est pourquoi, en 2025, votre média d'information, Nouvelle-Calédonie la 1ère, axe sa ligne éditoriale sur la reconstruction. Un vaste sujet, qui donnera lieu à de multiples déclinaisons. Social, économie, politique, jeunesse, égalité homme-femme... les rendez-vous en radio, télévision et sur le numérique seront au plus près des Calédoniens et de leur quotidien.

Voici un tour d'horizon des émissions qui vous attendent, cette année, sur NC la 1ère.

"Reconstruire", le nouveau mag

Alors que 800 entreprises calédoniennes ont été détruites ou pillées à la suite des émeutes, et que trois entreprises sur quatre déclaraient, en décembre, toujours subir une baisse de leur demande, la conjoncture économique demeure tendue. Pour mieux décrypter la situation, la rédaction créée un rendez-vous en télévision, le magazine "Reconstruire". Nous vous emménerons à la rencontre de chefs d'entreprise qui rebâtissent leur société, aux côtés de leurs salariés.

Retour de Ki Tii Re

Ki Tii Re, ou "tu regardes" en langue Djubea, scrute de nouveau la vie des Calédoniens cette saison. Mais son regard se portera davantage sur l'après-crise. Si les entreprises locales ont souffert de cette crise sans précédent, qu'en est-il des salariés ayant perdu leur emploi ? Comment font-ils pour s'en sortir ? La journaliste et présentatrice du magazine, Lorelei Aubry, présentera, chaque mois, le quotidien de ces familles au travers de portraits réalisés par la rédaction de NC la 1ère, suivis d'un entretien.

Accords et désaccords

En 2025, l'information ne peut pas faire l'impasse sur les enjeux politiques. Les discussions sur l'avenir institutionnel du pays sont amorcées. Les élections provinciales doivent se tenir avant le mois de novembre. D'ici là, l'objectif est de soutenir le débat. Avec la nouvelle émission télé "Accords et désaccords", la journaliste Charlotte Mestre animera des débats entre deux invités aux opinions divergentes.

Du côté de nos institutions, NC la 1ère se donne pour mission de vulgariser les séances du Congrès, en direct. Quels textes sont sur la table du Congrès ? Comment sont-ils votés ? Quelles répercussions auront-ils sur notre quotidien ? Valentin Deleforterie, journaliste, apportera des éléments de réponses.

Au plus proche de vous

NC la 1ère conserve son mot d'ordre : la proximité. En radiovision, votre animatrice Sidji, aguerrie au relais d'informations pratiques, animera "Question réponse". Une émission dans laquelle un expert sera questionné sur des sujets sociaux précis, tout en répondant aux questions des auditeurs.

Un autre format, testé l'an dernier à l'occasion des élections législatives, se nomme "Inter@ctif". Uniquement sur Facebook, un mercredi sur deux, Steeven Gnipate, journaliste ouvrira un espace d'échanges entre les internautes et un invité.

Vos rendez-vous quotidiens

Tous les jours, en radio, entre 5 heures et 8 heures du matin, les actualités du jour au niveau local, régional, national et international seront traitées. Le journal en radiovision de midi est également maintenu.

Dans votre journal télévisé de 19h30, les reportages seront approfondis et dans un format allongé. Des invités apporteront leur éclairage régulièrement. Avant de clore le journal, la rédaction vous proposera les rubriques sport et culture.

Et puisque l'information se passe aussi, désormais, sur les réseaux sociaux. Nous renforcerons notre présence sur Tik Tok, Instagram et Facebook. Avec des dossiers courts et percutants, des évènements et des vidéos didactiques. Sur le Web, nous continuerons de fournir de l'actualité en temps réel et de proposer des articles de fond comme des enquêtes.