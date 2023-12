Incendie au Mont-Dore : la Sécurité civile reprend la main

L'impression d'accalmie sur le front des incendies a été de courte durée. Au Mont-Dore, la situation était jugée assez préoccupante ce vendredi après-midi, dans la vallée de la Thy, pour que la Sécurité civile décrète le niveau 2 du plan Orsec.

Des foyers allumés au fur et à mesure que les pompiers les éteignent. C’est le constat et le problème des soldats du feu calédoniens mobilisés ces jours-ci sur différents sinistres. Dernier exemple en date, les fumées émanant du Mont-Dore ce vendredi après-midi. Elles attestent qu'un incendie sévit vers la vallée de La Thy.

La veille, il y en avait un. Il a été maîtrisé. Jeudi en fin de journée, un autre était allumé à hauteur de la piste qui mène à l'ancienne mine de Saint-Louis. Traité ce matin par les pompiers, il était à la mi-journée fixé et sous surveillance… Et pourtant ! Là encore, une personne à moto aurait été aperçue par un habitant. Il pourrait être à l'origine d'un énième départ.

Demande de renforts

Quoi qu'il en soit, la situation s'avère préoccupante. Cet incendie de la Thy ayant repris de plus belle, le centre de secours mondorien a demandé le renfort de la Sécurité civile. Celle-ci a pris le contrôle des opérations et activé le plan Orsec feux de forêt de niveau 2. Un deuxième hélicoptère et quatre engins supplémentaires ont été déployés. "Si on laisse tomber, craint la DSCGR, on risque de revivre la même chose qu’en 2005 à la montagne des Sources." Le bilan provisoire fait état d’environ 100 hectares de surface parcourue.

Un feu de forêt est en cours depuis le mardi 12 décembre 2023 sur la commune du Mont-Dore, lieu-dit La Thy. Suite à des mises à feux suspectes, celui-ci a repris de l’ampleur ce jour (…). Au regard de l’importance de l’incendie et à la demande du maire, le président du gouvernement a activé le dispositif Orsec feux de forêt de niveau 2 et a pris la direction des opérations de secours. Communiqué de la Sécurité civile, le 15 décembre 2023, en fin d'après-midi

Au trou des Nurses

Ce matin, le feu de Dumbéa, au trou des Nurses, était maîtrisé. Une équipe s'affairait sur place à éteindre les dernières fumeroles. Reste qu'au même moment, un témoin signalait des gens qui rallumaient des feux sur l'autre rive.

En province Nord

Dans le Nord, la chute du vent et la petite pluie de la nuit dernière ont donné un bon coup de pouce aux pompiers. Le grand feu de Poum a été maîtrisé, plus aucun lotissement n'était menacé vendredi matin. Environ 1500 hectares ont tout de même brûlé. Le feu de Basse Pya, lui, évoluait encore dans les hauteurs. Et ce matin toujours, les pompiers ont dû intervenir à proximité du lotissement Gomewe, appuyés par un hélico. Quant à l'incendie de Voh, qui a causé une coupure de circulation sur la RT1 jeudi, trois départs de feu en simultané ont été observés. A moins d'une prise de conscience générale, la saison des feux s'annonce décidément éprouvante.