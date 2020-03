Des jouets par dizaines pour les enfants polyhandicapés

C'est une initiative de Zéro Waste Pacific et d'un magasin de Nouméa. Après avoir récupéré une palette de jouets neufs, le Père Noël du mois de mars à distribuer les précieux cadeaux aux enfants, à la Maison Gabriel Poëdi.

Natacha Cognard et Philippe Kuntzmann (avec L.C) •

Égayer le quotidien

©Philippe Kuntzmann ...

Ces jeux vont permettre d'éveiller le quotidien des jeunes, qui viennent de toute la Calédonie et certains ont des familles qui ne sont pas très riches et n'ont pas la capacité de pouvoir donner des jouets - confie Béatrice Ponot, la directrice

Anti-gaspillage

©Philippe Kuntzmann ...

©nouvellecaledonie

Sourire et gaieté au programme pour cette distribution toute en générosité. À la Maison Gabriel Poëdi, c’est Noël avant l’heure. Unea été livrée ce jeudi matin, pour être distribuée aux résidents : unesouffrant de polyhandicap.vont bénéficier de ces jouets : la Maison Gabriel Poëdi, le foyer Bethany qui accueille des femmes et leurs enfants ainsi que l’association les Manguiers. Cette structure héberge une vingtaine de familles en réinsertion sociale. "Les enfants n'ont pas trop de cadeaux en ce moment, il y en a qui ont beaucoup de problèmes donc ça aide bien" explique Jean-Louis Mahé, président de l'association Les Manguiers.Pour la directrice de la Maison Gabriel Poëdi, ces cadeaux sont une bouffée d'air fraîche.La société, créée depuis peu en Nouvelle-Calédonie, sert d’entre les commerces et les associations. Une solution pour ne pas jeter, de quoi lutter contre le gaspillage." On est le chaînon logistique manquant qui manquait entre la grande distribution, le monde agricole et les associations bénéficiaires. On est en partenariat avec une société en métropole qui fait cela depuis cinq ans auprès de 400 associations et 400 magasins " indique Olivier Bouissou, le gérant de la société Zéro Waste Pacific.Un modèle d'association qui existe en métropole mais aussi en Martinique, à la Réunion et en Guadeloupe. Cette année,sont programmées. Du matériel de bricolage, des fournitures de bureaux et des produits alimentaires devraient être distribués très prochainement.