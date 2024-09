L'association "Un sandwich pour autrui" lance un appel aux dons

La crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie n'épargne pas "Un sandwich pour autrui", qui aide les personnes sans-abri. Alors que le nombre de personnes aidées augmente, l’association n'a pas pu être subventionnée cette année. Ses bénévoles lancent un appel aux dons alimentaires et financiers.

Depuis cinq ans, le collectif "Un sandwich pour autrui" vient en aide aux sans-abri de Nouvelle-Calédonie. L'année avait bien commencé puisque le collectif s'est transformé en association. C'était sans compter sur la crise qui frappe le pays depuis mai. Les subventions tant attendues n'ont finalement jamais été versées.

Ce ne sont pourtant pas les gens dans le besoin qui manquent. Ils sont même plus nombreux depuis le 13 mai. "Il y a des nouvelles têtes qu'on voit arriver dans les rues, et de plus en plus", observe Marine Maintier, bénévole.

On s'adapte à la situation. On est toujours présents. Mais cela a un peu chamboulé nos habitudes. Marine Maintier, bénévole d'Un sandwich pour autrui.



Rassemblements interdits

L'association "Un sandwich pour Autrui" continue d'opérer, non sans difficultés. "Vu que les rassemblements sont toujours interdits, on ne crée plus nos sandwiches directement, le mardi soir, avec nos bénéficiaires. Donc ce sont des bénévoles qui récupèrent les dons et qui préparent des plats chauds ou des sandwiches. On s'adapte à la situation. On est toujours présents. Mais cela a un peu chamboulé nos habitudes."



Plus de 600 sans-abri

Les maraudes sont toujours organisées, deux à trois fois par semaine. Et un appel aux dons, alimentaires et financiers est lancé. "Toute aide est la bienvenue. Même en tant que bénévoles pour préparer les plats."

Pour prêter main-forte ou faire un don à l'association, contactez-la via sa page Facebook En 2022, 600 personnes sans-abri étaient suivies en Nouvelle-Calédonie par l'association l'Accueil, qui leur vient aussi en aide pour trouver un logement et se réinsérer.