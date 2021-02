La LDH et les églises adressent un message de paix

Revenir au dialogue et au respect de l’autre. C’est le message conjoint des trois églises historiques de Calédonie et de la ligue des droits de l’homme, dans une conférence de presse commune qui s’est tenue cet après-midi à la Vallée-du-Génie.

Les trois églises historiques de Calédonie et de la ligue des droits de l’homme parlent d'une seule voix. Dans une conférence de presse commune qui s’est tenue cet après-midi à la Vallée du Génie, elles ont regretté la rupture des discussions politiques et demandé aux dirigeants de « redescendre vers le peule ». Un message de paix qui s’adresse aussi à la population. « Je pense que ce qu'ils ont fait ces derniers temps c'est pas bien. Ils ont fait en sorte que les gens s'affrontent dans la rue et ça a entraîné la fermeture de l'Usine du Sud et des blocages à la SLN. Derrière ça, de nombreuses familles, des populations entières sont touchées. Des gens qui ont perdu leur emploi, ou qui sont en chômage partiel. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une déclaration commune. »

