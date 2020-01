Lancement des inscriptions à l'Université

La campagne a débuté ce mercredi et va se poursuivre jusqu'au 31 janvier au sein du campus de Nouville. Pour la rentrée 2020, trois nouveaux parcours sont proposés aux étudiants.

Alix Madec •

Emilie, étudiante

Laurence Have

deux nouvelles licences pro : "métiers de l’informatique et application we b" et "métiers de la communication – chargé de communication parcours communication et arts numériques"

b" et un master "méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises"

Reportage

Le futur campus du Nord

©UNC ...

©nouvellecaledonie

Qu'est-ce que le TREC ? Il s'agit d'un dispositif permettant de moduler les rythmes d'apprentissage et de renforcer l'accompagnement des étudiants en licence. Il se décline en deux parcours : le parcours de référence en 7 semestres pour consolider les acqui

le parcours en 5 semestres accessible sur dossier de candidature Tous les étudiants en licence sont concernés par ce dispositif. Il s'agit d'un dispositif permettant de moduler les rythmes d'apprentissage et de renforcer l'accompagnement des étudiants en licence. Il se décline en deux parcours :Tous les étudiants en licence sont concernés par ce dispositif.

Après la pré-inscription ou la ré-inscription en ligne, les nouveaux étudiants ont été accueillis sur le campus de Nouville ce mercredi dés 8 heures pour finaliser l'ensemble des dossiers administratifs. Emilie, 18 ans, originaire de Poum, est inscrite cette année en cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles dans un nouveau parcours honoré en 2019 : leUne formation accélérée en deux ans et demi avec à la clé un niveau licence (bac +3), que la jeune étudiante devrait terminer en juin 2022 au lieu de novembre. Juste à temps pour passer les concours d'école d'ingénieur en Métropole.Ce nouveau calendrier permet ainsi aux élèves de TREC de suivre leurs études en Master ou en cycle d'ingénieur, dès le mois de septembre. Pour la rentrée 2020, les pré-inscriptions se font encore en ligne et sur rendez-vous personnalisé pour finaliser le dossier.Cette année, trois nouveaux parcours ont été ajoutés à l'éventail des offres de formation de l'UNC :Coût total de l’inscription : 20 286 CFP pour la licence et 28 900 CFP pour le master.En 2020, l'Université poursuit son étendue dans le Nord avec l'ouverture d'un campus flambant neuf sur le site du GDPL de Baco à Koné. Le campus sera doté d'un amphithéâtre, de salles d'enseignement, d'une bibliothèque et d'espaces de convivialité et de travail collaboratif sur plus de 1000 m2. Cette antenne de l'université de Koné sera aussi un véritable outil pour les travaux de recherche dédiés et appliqués en province Nord. Les inscriptions débuteront mi-février.En 2019, quelquesétaient inscrits à l'Université de la Nouvelle-Calédonie.