Le Collectif Handicaps au coeur du Noël du Congrès

Le président du Congrès, Roch Wamytan et des élus politiques locaux étaient en visite ce mardi 19 décembre 2023, dans des structures du Collectif Handicaps. Après s’être rendus à l’association Hippocampe, à Dumbéa, il ont rencontré des travailleurs handicapés embauchés chez Hanvie, à Magenta. L’occasion d’en apprendre plus sur leurs difficultés.

Comprendre les problématiques financières de l’économie sociale et solidaire. Et entendre les difficultés des travailleurs handicapés. C’était l’objectif de la visite organisée ce mardi 19 décembre 2023, dans le cadre du Noël solidaire du Congrès. Huit élus politiques et le président du Congrès, Roch Wamytan, y ont participé.

Ils se sont rendus au coeur de deux structures dédiées au suivi de personnes en situation de handicap à Nouméa. La première: Hippocampe, à Dumbéa. Elle est dédiée au suivi de personnes atteintes de troubles psychiques.

"Mon handicap me ferme des portes"

La seconde : Hanvie, située à Magenta. Elle emploi des personnes en situation de handicap. L’occasion pour les travailleurs de faire entendre leurs difficultés aux élus locaux. “Moi je suis électricien. J’ai un travail qui est très demandé, mais mon handicap me ferme des portes”, révèle avec émotion Yoan. Il est l’un des huit travailleurs employés au sein de la structure.

Yoanna est elle aussi employée chez Hanvie. “C’est impressionnant de voir les élus sur notre lieu de travail. C’est aussi une motivation pour travailler un peu plus et pouvoir parler du handicap de chacun. On parle à des élus et à des personnes qui ne connaissent pas forcément le handicap”, assure l'employée.

Les travailleurs d'Hanvie dans leur atelier, à Magenta. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

Difficultés financières de l'économie sociale et solidaire

L’occasion aussi, de faire entendre les problématiques financières de l’économie sociale et solidaire. “Aujourd’hui, Hanvie est dans une situation très critique”, assure Laure Viale-Lenfant, cheffe d’atelier dans la structure. “En janvier 2024, on ne sait pas si on va pouvoir survivre. C’est l’occasion pour nous de faire passer notre message, de montrer le coeur de notre activité. Et que nos travailleurs puissent témoigner du bien que ce parcours leur fait. J’espère que ça pourra changer les choses”.

Les travailleurs d'Hanvie ont pu présenter leurs projets aux élus locaux. • ©Noémie Dutertre / NC la 1ère

Message reçu par le président du Congrès, Roch Wamytan. “Je pense que c’est une bonne découverte pour les élus. Il y a beaucoup de textes qui nous arrivent au Congrès, qui viennent du gouvernement. Cela va permettre aux élus de prendre conscience du travail mené par les associations ou les entreprises sociales”.

Une journée clôturée autour d’un déjeuner de Noël, avec l’ensemble des membres du Collectif Handicaps.