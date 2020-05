Pour l'UT CFE-CGC, le confinement a mis en lumière la fracture numérique

Après la reprise des cours à effectifs complets en Nouvelle-Calédonie, l’UT CFE-CGC fait le point sur le volet enseignement de la crise sanitaire. La continuité pédagogique lors du confinement a mis en lumière une réalité : la fracture numérique pénalise encore de nombreux élèves.

On suppose qu'en Nouvelle-Calédonie, on est en mesure de pouvoir, par famille, proposer un matériel informatique, notamment en passant par l'opération MIPE du gouvernement, puis permettre d'avoir accès à la 3G, pour des sites comme Pronote ou des sites éducatifs.

- Yvans Cayrey, responsable enseignement secondaire, UT CFE-CGC

Alléger le programme

On demande que, très rapidement, les corps d'inspection fassent les remontées au vice-rectorat, pour voir quelle sont les notions qu'on pourrait faire sortir du programme. En tout cas qui ne seront pas évaluées lors des examens. Les enseignants, par exemple de terminale, nous disent que pour eux, ce n'est pas possible de terminer le programme de l'année.

- Fabienne Kadooka, responsable enseignement secondaire, UT CFE-CGC

L'impossible distanciation

Il faut que les parents comprennent que la distanciation sociale n'est pas possible même avec la meilleure volonté du monde. Que ce soit à la cantine, durant les récréations, les enfants sont près les uns des autres.

- Larissa Thonon, responsable enseignement primaire, UT CFE-CGC

Quid du matériel sanitaire ?

On attend maintenant que les institutions jouent le jeu parce qu'il va falloir continuer à fournir dans les écoles tout le matériel et on sait que c'est une partie financière un petit peu importante.

- Christophe Dabin, secrétaire général, UT CFE-CGC

La période de confinement strict a mis au grand jour la fracture numérique,. Dans certaines filières professionnelles,sur dix seulement étaient connectés, contredans les filières classiques. Des inégalités que le syndicat UT CFE-CGC espère atténuer.Après quatre semaines de retard dans les enseignements,le programme ? Surtout pour les classes en examen... Certes, desdevraient être proposées la première semaine des vacances d’août et en octobre, sur la base du. Mais pour le syndicat, il faut aussi alléger le programme.Alors que certaines écoles rouvrent cette semaine en Métropole, l’exemple calédonien montre que la distanciation sociale est difficile, sinon impossible, à faire respecter. Surtout dans les petites classes.Se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude… Lessemblent bien suivis. Mais combien de temps les, lesou lesvont-ils être fournis ? Une chose est sûre, selon le syndicat : sans l’aide des collectivités, le budget des établissements ne suffira pas à assumer ce surcoût très longtemps.A noter que pour collecter le ressenti des enseignants avant la rentrée, l’organisation syndicale a réalisé une enquête auprès d'eux. Elle a reçus, pour le primaire et le secondaire, dans le public et le privé, à travers tout le pays. «Dans l'actuelle mise en place de la continuité pédagogique, quelles difficultés rencontrez-vous?», leur a-t-il été demandé à cette occasion. Près de la moitié () ont évoqué la fracture numérique.