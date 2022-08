Le déficit migratoire influe sur l'économie calédonienne

Davantage de départs que d'arrivées, c'est ce que constate l'Isee dans son recensement de la population en 2019. L'Institut de la statistique et des études économiques publie alors que 27 000 personnes ont quitté le territoire, contre 17 000 arrivées, sur la période 2014-2019. Soit un habitant sur dix. Résultat : un solde migratoire négatif qui croît chaque année.

Une première, depuis la période 1976-1983. En 8 ans, ce sont au total 18 000 départs nets qui sont comptabilisés. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie alerte des conséquences lourdes pour l’économie.

La Nouvelle-Calédonie vit un moment grave, il faut en être conscient. 18 000 personnes c’est entre 30 et 40 milliards de consommation et d’investissements des ménages perdus chaque année. C’est entre 15 et 25 milliards de cotisations qui ne rentrent pas dans le système de santé et on sait à quel point, le système de santé en Calédonie vit des moments difficiles