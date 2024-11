Le prix du concours jeunesse "Livre, mon ami" attribué à Manon Fargetton pour le roman "Les tisseurs de rêves"

Même une année aussi particulière que celle-ci en Nouvelle-Calédonie, le concours littéraire "Livre, mon ami" a eu lieu, pour les CM2 et les sixième. La gagnante, dévoilée mercredi 6 novembre à La Foa, est Manon Fargetton, pour son roman fantastique "Les tisseurs de rêves : Manel et les mélodies secrètes".

Sept livres, 267 classes votantes et une lauréate. Le concours "Livre, mon ami" 2024 a rendu son verdict. L’ouvrage qui a le plus plu aux jeunes lecteurs s’appelle Les tisseurs de rêves : Manel et les mélodies secrètes. Ce roman de Manon Fargetton paru aux éditions Rageot raconte comment Manel, passionnée de violon, a le talent extraordinaire d’agir à travers sa musique. Et dans son école, elle n’est pas la seule à posséder des pouvoirs magiques.





Un plébiscite

Il a été plébiscité par les 267 votants, des classes de CM2 et de sixième. Le dépouillement, décentralisé pour la première fois en dehors de Nouméa, a été organisé ce mercredi 6 novembre, à La Foa. Une trentaine d’élèves, représentant plusieurs établissements, sont venus assister aux opérations et à l’annonce du gagnant. "Ce qui est intéressant, c’est que les deux tiers des votants ont placé Manel et les Mélodies secrètes dans le tiercé de tête", observe Xavier Boussemart. Conseiller pédagogique à la direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie, il est le coordonnateur du concours littéraire si apprécié par les enfants.

Les classes ont voté avec beaucoup d’enthousiasme. Plus de six classes sur dix, malgré tout ce qu’il s’est passé. Xavier Boussemart, coordonnateur de Livre, mon ami

Une édition un peu chamboulée

Ce concours existe depuis 1997 pour célébrer et encourager la lecture. Il a pu avoir lieu malgré les violences des derniers mois. Elles ont toutefois eu un impact "à plusieurs niveaux", a expliqué Xavier Boussemart sur l’antenne radio de NC la 1ère. "Déjà, par un concours de circonstances, l’autrice ne sera pas présente en Nouvelle-Calédonie cette année. Et puis ça a obligé tout le monde à s’adapter dans la mesure du possible."

Lecture en ligne

Les établissements scolaires sont notamment restés fermés plusieurs semaines. "Dès que les événements ont eu lieu mi-mai, Livre, mon ami a contacté les éditeurs des sept livres de la sélection. Ils ont tous accepté que les livres soient mis à disposition gratuitement et gracieusement aux lecteurs inscrits, en pdf, sur le site de l’association." Des version audio des ouvrages étaient aussi accessibles, grâce au partenariat avec l’Association Valentin-Haüy.