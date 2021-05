Les cinq propositions de Générations NC dans le sens de l'égalité femmes-hommes

Mathieu Ruiz Barraud, avec Françoise Tromeur •

Le parti de Nicolas Metzdorf demande la possibilité, pour la mère, de transférer jusqu’à quatre semaines de congé maternité au père ou au second parent.

Un congé paternité applicable en 2023

"Malgré les problèmes financiers que pose aujourd’hui l’indemnisation d’un congé paternité", Générations NC souhaite par ailleurs la création d’un congé paternité (ou de second parent) de cinq jours qui serait applicable dès le 1er janvier 2023. La disposition serait augmentée de trois jours l’année d’après et de trois autres encore, un an plus tard. Soit onze à terme - les papas calédoniens ont droit à un congé de naissance de deux jours.

Autre proposition, la possibilité de partager le congé d’adoption entre les deux parents.

Lors qu’on veut travailler sur l’équité femmes-hommes, on vient créer des droits pour les hommes. Mais en créant des droits pour les hommes, finalement, on va permettre aux femmes de s’épanouir professionnellement, et au papa de s’investir davantage auprès de ses enfants. Nina Julié, porte-parole de Générations NC



Parité

