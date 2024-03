Des enfants de Poindimié privés d'école à cause de l'état des routes

Partager :

Dans le Nord, à Poindimié, voilà deux semaines que le bus scolaire qui dessert la tribu de Napohémien ne circule plus. En cause, l'état des routes criblées de nids-de-poule. Conséquences : une partie des élèves ne peut plus se rendre à l'école. Les familles s'organisent donc comme elles peuvent, en attendant la reprise du ramassage.

Il y a quelques jours, une poignée d'habitants avaient manifesté leur colère face à l'inaction des autorités communales face à la vétusté des routes. Cela fait des années que les populations demandent une réhabilitation du réseau routier. Elles n'ont jamais été entendues. Routes impraticables, les enfants privés d'école Avec la pluie qui continue de tomber, la situation s'est dégradée dans cette commune du Nord. À tel point que les enfants de la tribu de Napohémien sont privés d'enseignements depuis deux semaines, car le bus scolaire ne peut plus circuler. Le reportage de Géraldine Louis et Ismaël Waka-Céou. ©nouvellecaledonie

