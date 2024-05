Les évêques appellent à prier pour le retour de la pluie aux Philippines

En raison d'une sécheresse généralisée, le pays fonctionne au ralenti, handicapé par la vague de chaleur extrême et ses conséquences directes.

Le message délivré par les évêques philippins témoigne de l'aspect critique de la situation sur place. Les responsables religieux ont appelé cette semaine leurs fidèles à prier pour le retour de la pluie et la baisse des températures, dans un contexte de vague de chaleur prolongée.

Les évêques, influents dans ce pays majoritairement catholique, ont émis un ensemble de prières spéciales pour la délivrance des calamités pendant les messes. "Nous te demandons humblement de nous soulager de la chaleur extrême qui accable ton peuple en ce moment, perturbant leurs activités et menaçant leurs vies et leurs moyens de subsistance", est-il écrit dans l'une de ces prières.

"Envoie-nous de la pluie pour reconstituer nos sources d'eau qui s'épuisent, pour irriguer nos champs, pour éviter les pénuries d'eau et d'électricité et pour nous fournir de l'eau pour nos besoins quotidiens", poursuit le texte.

Des pertes estimées à 11 milliards de francs

La hausse des températures a contraint le gouvernement à fermer des dizaines de milliers d'écoles depuis lundi, tandis que l'augmentation de la demande en électricité a laissé les réserves d'énergie du pays exsangues.

La sécheresse généralisée liée au phénomène El Niño aggrave le problème et a d'ores et déjà ruiné l'équivalent de 11 milliards et demi de francs de produits agricoles d'après le ministère de l'Agriculture.

Un record de 38,8°C a été enregistré dans la capitale Manille le 27 avril, entraînant la fermeture de plus de 47 000 écoles durant deux jours.