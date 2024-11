Les restrictions sur la vente d’alcool sont reconduites jusqu'au 20 décembre, mais sans contrainte horaire

Jusqu'au 20 décembre, les Calédoniens pourront acheter de l'alcool à emporter "aux horaires d'ouverture des débits de boissons, sans restriction horaire", mais avec des quantités toujours limitées. Le couvre-feu, lui, est prolongé jusqu'au 2 décembre inclus. Détail des quatre arrêtés pris par le haut-commissariat.

La ruée dans les commerces et les cavistes devrait s’arrêter, juste avant midi, le vendredi et le samedi ! Un arrêté du haut-commissariat, daté de vendredi 22 novembre, renouvelle en effet jusqu’au vendredi 20 décembre les restrictions pour la vente d’alcool à emporter. Mais sans préciser d’horaires précis, contrairement aux arrêtés précédents. Et le haussariat confirme : ce sera "aux horaires d'ouverture des débits de boissons, sans restriction horaire".

Quantités toujours limitées

En revanche, les quantités demeurent limitées :

jusqu’à quatre litres par jour et par personne en dessous de 10° (bière),

ou jusqu’à deux litres entre 10 et 22° (vin),

ou jusqu’à un litre au-delà de 22° (whisky, vodka, gin, tequila…).

Autre prolongation jusqu’au 20 décembre, l’interdiction de rassemblements, de manifestations et de cortèges dans les quatre villes de l’agglomération nouméenne.

Une semaine de plus pour le couvre-feu et les armes

Le couvre-feu, lui, est étendu pour une semaine, jusqu’au lundi 2 décembre inclus, toujours entre minuit et 5 heures du matin. Même chose pour l’interdiction :