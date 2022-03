Parcoursup, dernier délai pour s'inscrire

Avis aux bacheliers 2021. Si vous souhaitez poursuivre votre cursus en Métropole, vous avez encore jusqu’à mercredi, neuf heures, horaire de Calédonie, pour formuler vos vœux sur la plateforme Parcoursup.

Rédaction de NC la 1ère et Lina Waka-ceou •

Vous avez obtenu votre baccalauréat en 2021 et vous souhaitez poursuivre votre cursus dans l'Hexagone ? Vous avez jusqu’au mercredi 30 mars, à neuf heures du matin, heure de Calédonie, pour vous inscrire et y formuler vos vœux.

Vous pouvez bien sûr, et c'est important, en formuler plusieurs. "Il ne faut pas hésiter à faire des vœux. Quitte à en faire trop. Ils pourront par la suite ordonner leurs vœux", précise Valérie Poirmeur, chef du service affectation, information et orientation au vice-rectorat. " Ils pourront ensuite supprimer des vœux dans toute la phase de finalisation et de confirmation, mais ne pourront pas en rajouter."

A noter qu'il y aura ensuite la deuxième étape de Parcoursup qui sera la confirmation de ses vœux d’orientation. Vous aurez alors jusqu’au 7 avril dernier délai.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le centre d’information et d’orientation joignable au 26 61 66 ou par mail à cio@ac-noumea.nc.