Pas d’accueil des élèves au lycée Do Kamo et au collège de Baganda, faute de salaires versés

Des établissements de l’Asee - Alliance scolaire de l’église évangélique - ont décidé de ne pas accueillir les élèves. En cause, le retard pris dans le paiement des salaires pour le personnel Atoss. Un mouvement de protestation, et la manifestation du droit à ne pas travailler.

Lizzie Carboni (Françoise Tromeur) •

Ils ne sont pas fermés mais ils ne reçoivent pas, ou ne recevront pas, les élèves. A Nouméa, les familles des jeunes scolarisés à Do Kamo ont été prévenues que l’internat ne sera pas en mesure de les accueillir à partir de ce dimanche 12 mars, et même chose pour le lycée lundi 13. Scénario similaire depuis ce vendredi à Kaala-Gomen, au collège de Baganda. L’Alliance scolaire est rattrapée une nouvelle fois par une problématique financière. Les salaires de février n’ont toujours pas été versés aux personnels Atoss. Secrétaires, cantinières, techniciens, surveillants : 123 personnes seraient concernées.

"En cours de résolution"

"On a changé de financement au niveau du paiement du personnel Atoss", explique Luther Voudjo, directeur de l’Asee. "On attend le virement du vice-rectorat, qui nous a beaucoup aidés sur la question, de l’ordre de 96 millions." Il rassure : "C’est en cours de résolution. Aujourd’hui, on a eu un arrêté. Les fonds seront débloqués dès lundi. Il y a eu un retard de paiement mais qui était dû au fait qu’on recherche actuellement des nouveaux moyens de financement et puis, de stabiliser les financements de l’enseignement privé."

Pour du long terme

Depuis 2017, cet acteur de l’enseignement protestant se trouve dans une situation financière très compliquée. Selon Luther Voudjo, il faut trouver des solutions à long terme. "Nous somme en train de réfléchir, avec le gouvernement, pour faire en sorte que l’enseignement privé soit financé de façon plus régulière et surtout, qu’il soit budgétisé dans les collectivités", explique le directeur de l'Alliance. "Les financements que nous avons sont parfois ponctuels, parfois exceptionnels, ils ne sont pas stabilisés. Le but, c’est de trouver un équilibre pour qu’au niveau des provinces, on puisse se partager le financement des collèges privés, des lycées privés, et ensuite au niveau des écoles. A partir de là, dès leur vote du budget, ils puissent comprendre un budget spécifique alloué à l’enseignement."

Attente de SMS

Les élèves, leurs parents et leurs correspondants doivent être informés par SMS du retour des cours à la normale.