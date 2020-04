À Lifou, certains élèves ont repris le chemin de l'école

La rentrée des classes aux îles ce jeudi s’est faite uniquement à Lifou. Une rentrée pour le premier groupe sans problèmes particuliers dans certaines écoles. Dans d’autres, comme à Hapetra, les enfants attendus ne se sont pas déplacés.

Luecila a fait sa rentrée

" À Hapetra, il n'y a pas eu d'enfants à l'école ce matin; les parents ont préféré garder les enfants à la maison. À Drehulu, la moitié des élèves est venue à l'école" raconte Evelyne Waimo, directrice des écoles du secteur 2, à Lifou.Une rentrée presque pour tout le monde donc, à Drehu. Ceux qui ont pu retrouver le chemin de l'école ont été sensibilisés aux gestes barrières et ont pris part à de nouvelles habitudes.

"La rentrée à l'école de Luecila s'est bien passée" assure la directrice. Sur les 41 élèves attendus ce matin du groupe 1, seulement 31 se sont présentés, accompagnés de leurs parents. Des parents "inquiets", souligne la directrice mais qui ont été rassurés très rapidement. "Toutes les conditions étaient là pour qu'il y ait une bonne rentrée pour les enfants." Les parents ont eu la possibilité de visiter la cantine et les classes, aménagées pour pouvoir respecter les consignes sanitaires. "Les parents ont vu qu'on a tenu compte des gestes barrières" ajoute la directrice.

©Albert sio ...

Une nouvelle méthode

Dans les six écoles du secteur de Luecila, les deux groupes alternent d’une journée à l’autre. "On n'a pas fait comme la province Sud, on a alterné : un groupe aujourd'hui, un deuxième groupe demain et ainsi de suite, lundi et mardi... Il y a des propositions des parents et c'est bien d'avoir les propositions, comme faire une semaine le groupe 1, une semaine le groupe 2 donc on va faire un bilan avec les enseignants et je fais un retour après auprès de ma direction pour avoir d'autres propositions d'organisation" explique Evelyne Waimo.



Maré et Ouvéa reprennent le 27 avril

Pour les deux îles, la reprise sera progressive,, pour s'assurer que les conditions de sécurité sont réunies pour une reprise totale des écoles primaires et maternelles. À Maré, des réunions d'information avec les parents d'élèves doivent se tenir entre temps. Le maire de l'île fera un nouveau point le mercredi 29 avril. L'annonce concerne aussi le secondaire pour les collèges de l’île.À Ouvéa, une délégation des coutumiers accompagnera les parents d’élèves, des représentants de la commune et de la Province des Iles ainsi que la DACAS pour effectuer deux tournées dans tous les établissements de l’île. L’objectif de ces tournées est de vérifier si chaque établissement réunit toutes les conditions notamment sur le plan sanitaire pour accueillir les enfants le 27 avril prochain.