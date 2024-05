VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie : comment l'approvisionnement de Tiga en médicaments et denrées alimentaires s'organise

Aux Loyauté, les actions de solidarité se poursuivent, pour venir en aide aux habitants les plus isolés. Comme ceux qui résident sur la toute petite île de Tiga, à Lifou. Denrées alimentaires et médicaments leur ont été acheminés lundi matin, grâce à un bateau de la province des Iles.

Malgré la pénurie qui commence à toucher Lifou, la solidarité demeure. René Wajoka, habitant de Lifou, est venu apporter lundi matin des colis alimentaires pour sa famille résidant sur l'île de Tiga. "On est venus avec le strict minimum qu'il y a dans les magasins. Les rayons sont vides, mais on vient les dépanner pour les prochaines semaines. Il y a du riz, du sucre, du café, du lait et du pain", détaille René.

"On reste en lien permanent avec eux"

Aux côtés des denrées alimentaires, des médicaments pour réapprovisionner le dispensaire de Tiga. "Ce sera le deuxième acheminement de médicaments. On a une infirmière sur place, qui assure le fonctionnement du dispensaire de l'île. Et la prise en charge des patients. On reste en lien permanent avec eux", indique Marie-Rose Neköeng, cadre de santé au CMS de Drehu.

Cinq passagers ont également pris place à bord du bateau de la province des Iles. Essentiellement des étudiants, bloqués sur Lifou depuis le début de la crise. Une vingtaine de personnes vit actuellement sur Tiga. Elles sont isolées, mais suivent la situation sur la Grande terre grâce aux réseaux sociaux et aux médias.

Le bateau de la province des Iles effectue deux rotations dans le mois, pour ravitailler le dispensaire de Tiga en médicaments. La traversée prévue ce mardi a en revanche été annulée, à cause des mauvaises conditions météorologiques.