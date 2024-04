Caillassages et interpellation à Koné

Incidents lundi à Koné, où des gendarmes et leur brigade territoriale ont reçu des projectiles attribués à un groupe de jeunes. Une personne a été interpellée.

Un peu de faits divers, dans le contexte du bras de fer économico-politique autour du nickel. Dans la journée de lundi, des jeunes se trouvaient à Koné, avec une banderole de soutien à la province Nord. Après s’être alcoolisés, en soirée, ils ont placé des obstacles sur la route, à une sortie du village. Les gendarmes sont intervenus et ont été caillassés. Plus tard, le même groupe a jeté d’autres projectiles, cette fois contre la brigade. L’un des jeunes a été interpellé et l’enquête pourrait conduire à d’autres arrestations.