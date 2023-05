Koumac : plus de 3000 visiteurs à la Fête de la génisse

A Koumac ce samedi 20 mai, plus de 3000 visiteurs se sont retrouvés à la Fête de la génisse. La dégustation de la viande a rencontré un franc succès.

A l'heure du déjeuner, une foule se masse devant une génisse à la broche encore saignante. Elle a cuit pendant 17 heures, les Broussards sont à l'oeuvre pour la découpe. Le goût reste exquis selon les habitués qui viennent parfois depuis 25 ans, et des visiteurs venus parfois de très loin. "On se promenait, on était aux grottes de Koumac, on a senti une odeur alléchante. Nous avons suivi notre instinct, on est venu directement ici", sourit un touriste venu de Toulouse.

Les 285 kilos de génisse sont vendus en moins d'une heure. Une vingtaine de stands font un carton plein, l'occasion pour les visiteurs de déguster des produits locaux. Culture broussarde oblige, des activités équestres, dont des courses de stock se sont étalés sur la journée. "Les cavaliers viennent de partout : Koumac, Gomen, La Foa, Ouegoa et même Boulouparis", énumère Laurent Moglia, référent Rodéo et jeux équestres de la Foire de Koumac.

Cette édition est jugée satisfaisante par l'organisation. "Il y a deux ans, il y avait 2000 personnes. On estime aujourd'hui que l'affluence est montée à 2500 voire 3000 visiteurs. C'est un succès pour nous", constate Emmanuel Louisy-Gabriel, président du comité de la Foire de Koumac.

Après cet évènement de promotion du tourisme dans la province Nord réussi, le comité planche déjà sur les 30 ans de la Foire de Koumac, prévue en août prochain.

