L’internat provincial de Koumac fermé après des dégradations

Fermé de façon exceptionnelle depuis dimanche, l’internat de Koumac, qui héberge des élèves scolarisés au collège public et à l’antenne de lycée professionnel. Le réfectoire, les cuisines et le dortoir ont été vandalisés.

Camille Mosnier (édité par Françoise Tromeur) •

Armoires incendiées et matelas brûlés, deux dortoirs enduits de suie… L’internat provincial de Koumac, situé au village, a subi durant le week-end une série de dégradations. Tout le mobilier a été sorti à l’extérieur. Les chambres, elles, étaient nettoyées, ce lundi matin.

Grand nettoyage, ce lundi matin, pour les équipes mais aussi les parents et des habitants venus en renfort. • ©Camille Mosnier / NC la 1ère

Par les équipes, mais aussi les parents et des habitant venus donner la main. Autres pièces vandalisées, les cuisines et le réfectoire. Du ketchup, du lait, des fruits et des légumes ont été répandus sur le sol. Des tuyaux ont été coupés… Des accès, forcés.

Exemple de dégâts constatés à l'internat provincial. • ©Camille Mosnier / NC la 1ère

Choc

Un triste spectacle qui a choqué la communauté éducative. Comme cette agent qui confiait n’avoir jamais vécu ça en vingt ans de carrière. Une cellule d’écoute a été déployée. L’internat héberge 110 élèves, scolarisés au collège public et à l’antenne de lycée professionnel. Ils n’ont pas pu être accueillis comme d’habitude, ce dimanche.

Le directeur provincial de l'Enseignement, la formation, l’insertion et la jeunesse est venu constater les dégâts et échanger avec les équipes. On attend désormais la prise de décision concernant la réouverture. Mais une quinzaine d’internes risquent de devoir être relogés deux semaines, le temps de travaux.

