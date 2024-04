À Poindimié, problèmes d’accès à l’eau et écoles fermées

Partager :

Les fortes pluies et le vent violent que Poindimié a subis en début de semaine ont eu des conséquences sur les cours d’eau, le réseau d’adduction et l’état des routes. Ce mardi, pas de transport scolaire et les écoles publiques sont fermées. Réouverture prévue ce mercredi.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Poindimié était placée en vigilance orange. Pour un risque, à la fois, de fortes pluies et de vent violent. Ce mardi matin, la commune a retrouvé une couleur verte, sur la carte des alertes. Mais il pleuvait encore et la situation n’était pas revenue à la normale. Les précipitations et le vent ont été tels, en particulier dans les vallées, qu’il y a eu d’importantes inondations et que l’alimentation eau potable a été perturbée. Sans parler des dégradations sur le réseau routier. Des conséquences pour les établissements scolaires Parmi les conséquences, il y a la décision de suspendre le transport scolaire des élèves inscrits dans les établissements de Poindimié. Il n’est pas assuré ce mardi, ni pour le primaire, ni pour le secondaire. Les quatre écoles publiques sont par ailleurs fermées pour la journée, au village, à Bayes et à Tiéti. Elles ont été évacuées dès lundi après-midi. Ce mardi matin, une réunion de crise a eu lieu en mairie. Décision a été prise de rouvrir les écoles demain, mercredi. Une nouvelle rencontre aura lieu pour appréhender le reste de la semaine. Retrouvez le direct de Géraldine Louis, ce mardi midi Internes renvoyés chez eux Le collège Raymond-Vauthier ou le lycée Antoine-Kela restent ouverts. Mais faute de transport scolaire, ils fonctionnent en mode dégradé, avec beaucoup moins d’élèves que d'habitude. Une trentaine au lycée, par exemple. Il faut dire, aussi, que les internes ont été renvoyés chez eux ou chez leurs correspondants suite au manque d’eau courante à l’internat. Attention à la leptospirose Dans un contexte propice à la présence d’eau stagnante, la mairie met à nouveau en garde contre le risque de leptospirose. Une maladie dont la présence à Poindimié était signalée plus tôt dans l'année. La municipalité rappelle les consignes de prévention : lutter contre les rats ;

; conserver les aliments dans des boîtes fermées ;

; éviter de marcher pieds nus ;

; désinfecter les plaies en contact avec le sol ou l’eau stagnante ;

; ramasser les fruits tombés sous les arbres pour éviter la prolifération des rats ;

; stocker les ordures ménagères dans des poubelles fermées ;

; ne pas laisser traîner des encombrants ;

; éviter les baignades en eau douce dans les rivières et les creeks après les fortes pluies ;

; et entretenir régulièrement les alentours de la maison.

