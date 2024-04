Aimer, ça s'apprend, au lycée de Poindimié

À Poindimié, le lycée Antoine-Kela a dédié un événement à… l'amour. Il s'agit toujours d'éduquer les jeunes, en l'occurrence à la santé affective et sexuelle.

Le nom attire l'attention. "La semaine de l'amour", c'est l'intitulé d'un événement organisé au lycée Antoine-Kela de Poindimié. Un moment de l'année scolaire en fait dédié au bien-être relationnel, amoureux et sexuel. L'objectif ? Éduquer les jeunes à la santé affective et sexuelle, développer les compétences psychosociales, comme on dit, et prévenir les violences au sein de la famille.

Une opération née d'un constat

Cette "semaine de l'amour" est née en 2021, d'un constat : le nombre de grossesses précoces, d'IVG et de contraceptions d'urgence s'avère assez conséquent, parmi les élèves. Elle se traduit par les interventions de professionnels de santé, des ateliers de poésie, du théâtre… De moyens d'aborder des sujets pas évidents comme l'homophobie, le harcèlement ou les relations amoureuses.

On a parlé de la toxicité, de l'amour et de la jalousie. Je ne savais pas que c'était considéré comme un bon sentiment à ressentir en amour. Emma, élève de première

Cette action offre aux adolescents une occasion de mieux se connaître, d'apprendre leurs droits et d'accepter les différences.

Je ne savais pas trop les différentes agressions, et ce qu'on pouvait avoir comme conséquences si on les faisait. Brandon, élève de terminale

Des effets constatés

En 2023, aucune grossesse et une IVG, contre trois grossesses et trois IVG en 2020. Elle semble porter ses fruits, cette "semaine de l'amour", conduite par la professeure documentaliste et l'assistante sociale du lycée. Ça continue jusqu'à mi-mai. Avec les aléas climatiques de la semaine dernière, l'opération a même tourné au "mois de l'amour" !