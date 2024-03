[VIDEO] Poum : rompre l'isolement des écoles du Grand Nord

La petite école de Poum et ses 97 élèves ont reçu la visite d'une élue de la province Nord. Le but de cette tournée des établissements scolaires est de montrer aux élèves qu'on n'oublie pas leur établissement, malgré l'éloignement et de s'assurer que tout va bien.

Comme chaque année, quelques semaines après la rentrée scolaire, la première vice-présidente de la province Nord, Nadeige Faivre, effectue une visite des écoles primaires. Jeudi, elle était à Poum, dans l'extrême Nord, à l'école publique du village et à celle de la tribu de Tiabet. L'occasion d'y rencontrer les élèves et de discuter avec la mairie des projets d'amélioration.

L'élue prend le temps de passer dans chaque classe et d'échanger avec quelques-uns de 97 élèves de l'école publique du village de Poum.

Ça fait plaisir que des gens s’intéressent à notre école. Malik, 10 ans.

L'élue vient s'assurer, un mois après le début des cours, que tout se déroule sans encombre.

Dans cette classe de CM1-CM2, les dix-neuf élèves sont en pleine évaluation. La visite les impressionne.

"Ça fait plaisir que des gens s’intéressent à notre école, se réjouit Malik, 10 ans. Ça fait longtemps qu’on n'a pas reçu de visite." "Ça fait un petit peu bizarre, comme c’est la première fois qu’on la voit", ajoute Agathe, sa camarade, âgée de 9 ans.

Des climatiseurs dans chaque classe

L'école du village a été construite dans les années 1950. La mairie, qui est en charge de l’infrastructure, entretient régulièrement les locaux. Récemment chaque classe a été équipée d’un climatiseur.

"On parle des enfants, mais nous-mêmes les adultes, nous souffrons de cette chaleur, surtout quand le temps est lourd comme aujourd'hui, explique Henriette Tidjine-Hmae, la maire de la commune. Nous avons pris cet élément en considération pour améliorer les conditions de travail des enfants aussi bien que celles des instituteurs."

Des moyens contre l'isolement

Cette première visite a été l'occasion de dresser un premier bilan pour la province nord. Ce déplacement aura permis de prendre la mesure des problématiques rencontrées par la direction de l’établissement. Parmi les points relevés : l’isolement.

"On a bien cette problématique dans le viseur, affirme Nadeige Faivre, première vice-présidente de la province Nord. Plus les écoles sont excentrées, et je pense encore plus particulièrement à Bélep, plus il est important d'activer nos autres directions opérationnelles. Celles du sport, de la culture, de la formation, de l'insertion, de la jeunesse, pour mobiliser les énergies vives du terrain, et notamment le tissu associatif avec lequel on travaille beaucoup. Mais pas seulement parce que justement, nous essayons de donner des moyens supplémentaires aux 1 300 agents de la collectivité."

15 873 élèves en province Nord

Ce vendredi, l’élue en charge de la commission de l’enseignement était sur la côte Est, à la rencontre des enfants de Canala.

En Province nord, 15 873 élèves sont scolarisés au sein de quarante-huit écoles publiques.