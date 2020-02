Une rentrée placée sous le signe du numérique pour la nouvelle école de Dumbéa-sur-mer

La 101ème école de la Province Sud a accueilli ce lundi 93 élèves. Une rentrée un peu particulière car l'école élémentaire a pris ses quartiers dans des préfabriqués de 60 m² sur la commune. Un environnement particulier, mais avec des outils pédagogiques dernier cri.

Alix Madec avec L.C •

Une structure inédite

Kycienta Takana



Des outils 2.0

©Alix Madec ...

Sonia Backès

Dès 8h, c'est près d’une centaine d’enfants qui a pu découvrir des classes flambant neuves et une équipe pédagogique motivée. Cette école élémentaire estsur la commune de Dumbéa.Pour cette première rentrée, les parents ont pu découvrir la structure "provisoire" : deschacun,, une cantine et une garderie y sont proposées. Une structure que la nouvelle école devrait occuper pendant, le temps de trouver un terrain pour le cinquième groupe scolaire de Dumbéa.Trois salles sur cinq sont équipés d'un, unun outil pédagogique qui séduit les parents. "Ça a l'air d'être sympa, je pense qu'ils vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il n'y a pas beaucoup d'élèves dans les classes donc je pense que ça va être super sympa" confie Serge, un parent d'élève.Équipé d'une télécommande et d'un stylet relié à l'ordinateur de l'enseignant, il permet de varier les exercices, en faisant participer les élèves."Il sert à avoir une ouverture sur le monde, sur internet. Les enfants peuvent aussi faire des recherches pour leurs exposés. C'est toute une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, avec des programmes intégrés qui nous permettent de travailler dans des bonnes conditions; on peut s'amuser, il y a des jeux " explique Yvéric Mathelon, enseignant en CM1/CM2.Des propositions qui semblent faire oublier l'environnement particulier de cette école provisoire, qui devrait trouver une destination finale dans les deux années à venir. Pour 2020,de primaire seront accueillis sur la municipalité.Il reste d’ailleurs des places pour l’inscription des enfants au cœur de l’école primaire de Dumbéa-sur-mer.