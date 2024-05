Crise en Nouvelle-Calédonie : le CMS de Boulari a rouvert ses portes ce vendredi matin

Au centre médico-social de Boulari, des consultations de médecine générale ont de nouveau été proposées de 9h à midi, ce vendredi. Ainsi, certains Montdoriens ont pu retourner se faire soigner.

Suivi médical des nouveau-nés, des personnes âgées, longue maladie ou encore médecine générale... Depuis ce vendredi matin, le centre médico-social de Boulari, au Mont-Dore, a rouvert ses portes. De 9 heures à midi, une dizaine de professionnels de la DPASS sont présents.





"On est en situation extrêmement précaire en zone Boulari-Mont Dore. Notre centre accueille des gens très vulnérables, je suis un peu triste de voir qu'il a été vandalisé et qu'ils ont quand même tenté de rentrer dans le centre pour le détruire", commente Patricia Pedre, directrice adjointe de la DPASS. Ici, la patientelle relève à 70% de l’aide médicale gratuite.

"Je suis soulagée"

Dina Washetine est l’une des premières à se présenter à l’accueil du centre médico-social de Boulari. Dans ses bras, sa petite fille, Elijah, deux mois. La mère de famille et son bébé sont rapidement prises en charge par le personnel soignant. " Je suis soulagée comme c'est ses vaccins de deux mois et elle est malade aussi un peu et toute la semaine c'était fermée", dit Dina Washetine



Pour Alberic Oswald, c’est aussi un soulagement. Le quinquagénaire est suivi au CMS de Boulari depuis plus de trente ans pour longue maladie. " J'avais besoin d'une ordonnance de renouvellement et poursuite d'arret de travail. Restes à savoir si la Cafat est ouverte pour transmettre les documents administratifs."

Pas de rupture de soins

"Des gens sont là, ce matin, avec des situations extrêmement compliquées. On essaye de ne pas faire de rupture de soins, du mieux qu'on peut. On demande à la population de revenir nous voir", continue Patricia Pedre.



Si la situation le permet, le CMS de Boulari ouvrira à temps plein la semaine prochaine. À Dumbéa-sur-mer, le centre médico-social ouvrira mardi prochain.