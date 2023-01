L'association Citoyen Mondorien veut connaître le coût des blocages et caillassages à Saint-Louis

Quel impact des caillassage à Saint-Louis pour les habitants, l’économie et l’emploi au Mont-Dore ? L’association Citoyen mondorien veut répondre à cette question avec le lancement d’une étude d’impact.

Mathieu Ruiz Barraud et Charlotte Mannevy •

Des caillassages, suivis d’une fermeture de la route par les gendarmes. Un scénario que les habitants du Mont-Dore Sud ne connaissent que trop bien et qui a un coût selon Citoyen mondorien. Un coût que l’association veut mesurer à travers une étude d’impact. "Il y a des problématiques d’emploi, d’installation d’entreprises, tout ce qui fait le tissu social économique du Mont-Dore", souligne Florent Perrin, le président de Citoyen mondorien. Ça dure depuis 40 ans. L’Etat a mis tous les moyens pour sécuriser la RP1, mais malgré tout il y a encore des difficultés."

Emploi menacé

Conséquence, estime Jean-Noël Pezant, vice-président, "les Mondoriens du Sud, ne sortent plus le soir à Nouméa par peur d’être bloqué ou attaqué, nos amis qui ne viennent plus chez nous le soir, et nos jeunes ont plus de mal à trouver un travail car les employeurs ont peur qu’ils ne viennent pas travailler à cause d’un blocage."

Cette étude d’impact pourrait être lancée d’ici le mois de mars avec un financement partiel de la province Sud et de la mairie du Mont-Dore.