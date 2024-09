Roch Wamytan, élu de l'UC-FLNKS et coutumier, invité du journal télévisé ce dimanche

L'invité politique du dimanche sur Nouvelle-Calédonie la 1ère est ce soir Roch Wamytan, élu indépendantiste à la province Sud et au Congrès, autorité coutumière de la tribu de Saint-Louis au Mont-Dore. A suivre au journal télévisé de 19h30.

Roch Wamytan siège désormais comme conseiller du Congrès, qu'il a présidé cinq ans d'affilée jusqu'au 29 août dernier. Cette personnalité de l'intergroupe UC-FLNKS et Nationalistes, grand chef coutumier du district du Pont-des-Français et de Saint-Louis, élu à l'assemblée provinciale Sud, est l'invité politique du dimanche sur NC la 1ère. L'occasion d'évoquer les trois morts qui ont endeuillé sa tribu du Mont-Dore et plus globalement, le contexte de crise actuel, ainsi que la situation du front indépendantiste ou la date du 24 septembre. A suivre ce soir à partir de 19h30.