Alerte au requin entre l’Anse-Vata et l’île aux Canards

Ile aux Canards, Anse-Vata, Château-Royal, Baie-des-Citrons : baignade et activités nautiques interrompues sur plusieurs plages de Nouméa, ce lundi matin, après le signalement d'un requin dans le secteur.

Claude Lindor, avec Françoise Tromeur •

Temps parfait, pour s’adonner aux joies de la baignade ou du nautisme sur les baies de Nouméa. Sauf qu’un requin y a une nouvelle fois été signalé, ce lundi 6 septembre. Conséquence : les dites activités ont été interdites durant la matinée.

Vu du ciel

C’est un pilote d’hélicoptère qui a repéré la présence d’un squale en début de journée, entre l’île aux Canards et l’Anse-Vata. Ces plages ont été fermées, de même que celles de Château-Royal et de la Baie-des-Citrons. A la mi-journée, un drone survolait la zone pour repérer l’animal, tandis que les pompiers ont sillonné le secteur en jet-ski et en Zodiac.

Les conditions d’observation ont beau être idéales, à ce moment, le requin n’avait pas été retrouvé. Une alerte similaire a encore eu lieu vendredi 3, à la "BD". Il faut dire que cette partie du littoral nouméen est identifiée comme un couloir de circulation pour divers types de squales.