Une partie du squat de Ko We Kara menacée d'expulsion

Plusieurs familles d’un squat sont menacées d’être expulsées à Ko We Kara, Nouméa, dans le quartier industriel de Ducos. Un projet économique est prévu sur ce terrain privé. Les habitants, eux, sont bien décidés à rester.

Je ne veux pas partir de là parce que c'est là [où] est toute ma vie. J'ai fait tout de mes propres mains, planté les arbres fruitiers, je bouge la terre. J'ai élevé mes gosses, aussi, là où je dors. Alors, partir de là avec mes enfants et mes petits-enfants, pour m'enfermer entre quatre murs... Pas possible. Je ne peux pas accepter ça.

- Marie Kede

Si demain, ils nous expulsent, mais on fait quoi ? On ne va pas terminer dans la rue comme ça. Et puis on a les enfants, on a des mamies avec nous. On est obligés de faire non violence, discussion. On est obligés.

- Enrico Perenyou

Pourquoi ne pas mettre une place quelque chose avant, pendant et après l'expulsion ? Le but du jeu, c'est qu'il y ait une réussite dans l'insertion sociale. Pour faire en sorte que celui qu'on expulse aujourd'hui, demain ne devienne pas un délinquant contre la société. Ça fait partie du pari de l'intelligence.

- Pasteur Henri Bodeouarou

Marie Kede vit avec ses deux petits-enfants au squat de Ko We Kara. En, c’est la première fois, dit-elle, qu’elle est visée par une procédure d’expulsion. La menace planait depuis plus d’un an, pour la quinzaine d'occupants du, elle est devenue très concrète, quand laest venue leur demander de quitter les lieux.A l’origine de cette demande d’expulsion, un projet économique porté par la société, propriétaire de cette partie du squat. L’entreprise, spécialisée dans l’administration de biens et la promotion immobilière, n’a pas souhaité nous en dire plus.Pour les habitants du terrain, le coup est dur. Deux nakamals font vivre ces six familles. Enrico Perenyou tient l’un d’eux. Il veutavec les promoteurs du projet.Le pasteur Henri Bodeouarou est membre du collectif créé enavec les expulsés de Ko We Kara. Pour lui, il fautdes habitants de squats dans les politiques de relogement.A l’entrée du squat, quelques habitants ont dressé un barrage. Ils espèrentles engins susceptibles de détruire leurs cabanes à tout moment.