Nouméa : opération de déménagement au lycée Pétro Attiti de Rivière Salée, pour préparer la rentrée

Après les opérations menées au début du mois de juin pour les collèges de Rivière Salée et de Kaméré, des volontaires du RSMA se sont mobilisés ce matin, pour transporter du mobilier du lycée Pétro Attiti de Rivière-Salée à l’école Mauricette Devambez, un peu plus loin dans le quartier. Une action conjointe du vice-rectorat, de la mairie, du RSMA et des FANC. Elle va permettre à plus de 300 élèves, de reprendre rapidement leur scolarité.

C’est avec un chant de Maré, pour se donner du coeur à l’ouvrage, que la matinée de déménagement à débuté, au lycée Pétro Attiti de Rivière-Salée, à Nouméa ce matin. Objectif : transporter le mobilier jusqu’à l’école Mauricette Devambez.

À la manoeuvre, huit membre des Forces armées et quatorze volontaires du Régiment du service militaire adapté. “Il y a la compagnie de commandement de logistique et d’instruction de Koumac qui est présente, ce ne sont que des volontaires techniciens diplômés, du CAP à la licence. Aujourd’hui, on en a certains d’entre eux qui sont passés par ce lycée. Ils ont eu une belle expérience d’étude et ils veulent perpétuer cette mobilisation pour que les autres, puissent suivre le même chemin qu’eux”, explique l’Adjudant-chef Jean-Luc, instructeur au RSMA-NC.

Plus de 300 élèves reprennent leur scolarité dès le 26 août

Leur mission : transporter 120 tables et 240 chaises du Lycée Petro Attiti à l’Ecole Mauricette Devambez, fermée depuis décembre 2021. “On a déjà trois lycées qui accueillent nos élèves sur Nouméa : Jules Ganier, Do Kamo et Escoffier. Plus deux sur Païta : Jean XXIII et Champagnat. Mais il restait des élèves encore sans solution, donc on investit l’école Mauricette Devambez, à Rivière Salée, qui est à dix minutes à pied d’ici”, révèle Jean-Luc Barnier, proviseur du lycée Petro Attiti. “On a pu récupérer des tables et des chaises. Le RSMA nous donne un coup de main sur la logistique, eux vont pouvoir faire en une journée, ce qu’on aurait mis plusieurs semaines à faire, avec les moyens du bord”.

Après validation par une commission technique, plus de 300 élèves du lycée reprendront une scolarité normale ou presque, dès le 26 août. “On aura besoin de quelques jours la semaine prochaine, pour procéder aux derniers ajustements techniques. On est encore en mode dégradé puisqu’on ne peut pas utiliser les plateaux techniques ici. Je pense qu’on pourra en utiliser certains à la rentrée 2025”, ajoute de son côté Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement en charge de l’enseignement.

La réouverture totale du Lycée Petro Attiti se fera pour la rentrée 2026, à condition de trouver un milliard de francs CFP, pour réaliser la totalité des travaux.