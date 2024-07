Crise en Nouvelle-Calédonie. À Thio, la fermeture du centre médico-social accentue la fracture médicale et l'isolement

Partager :

Depuis ce lundi, la commune de Thio n'a plus de médecin. Les habitants devront quitter leur commune et se rendre au plus près à Boulouparis pour accéder aux soins.

Le centre médico-social de Thio est géré par la DPASS, la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale. La semaine dernière, la province Sud annonçait qu'il n'y aurait plus de médecin et de sage-femme au CMS de Thio à partir du 22 juillet. En cause : l'insécurité actuelle. Les personnes âgées et handicapées livrées à elles-mêmes Cette situation pénalise un peu plus les habitants. Une annonce qui a ébranlé les administrés. Comme Michel, résidant à la tribu de Borendy, située à une trentaine de kilomètres de Thio-village. Âgé de 65 ans, il est atteint de maladie chronique. Il se confie par téléphone à Claudette Trupit. Marie-Ange Homboé dirige une entreprise d'aide à domicile depuis l'obtention de son agrément en 2018, délivré par la DPASS. La cheffe d'entreprise est très pessimiste et dénonce les inégalités d'accès aux soins sur le territoire. Moi je suis triste pour toutes les familles (...) qui sont souvent seules à leur domicile! Sur les barrages, je ne sais pas s'ils se rendent compte de la fracture qu'ils sont en train de causer. Marie-Ange Homboé

