Une Calédonienne fait don de plus de 70 millions de francs à la province Sud

Stéphanie Chenais (Charlotte Mestre)

Une standing ovation dans l'hémicycle de la province Sud. C'était ce jeudi, en ouverture de l'assemblée du jour. Et il fallait bien ça pour saluer le geste de Thérèse Salmon. La Calédonienne de 89 ans partage sa vie entre le Caillou et l'Australie. Ce matin, elle a fait don d'un million de dollars australiens à la province Sud. Cela représente plus de 71 millions de francs CFP.

D'abord pour un orphelinat

De l'argent qu'elle voulait utiliser pour ouvrir un orphelinat et venir ainsi en aide à la jeunesse en difficulté. Après en avoir discuté avec sa fille, agent à la province et la direction des Affaires sanitaires et sociales, Thérèse Salmon a finalement décidé de confier cette mission et son "financement" à la collectivité.

Les 71,8 millions de francs seront notamment attribués à la maison de l'enfance qui doit prochainement ouvrir ses portes à Bourail. Sur les réseaux sociaux, la présidente de la province Sud, Sonia Backès, a remercié Thérèse Salmon pour "sa générosité".

C'est la première fois qu'une collectivité calédonienne bénéficie d'un tel cadeau. Mais il n'est pas rare que certains administrés fassent des dons plus modestes. C'était par exemple le cas le mois dernier, déjà au bénéfice de la province Sud. Ann Ward, artiste peintre écossaise et installée depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie, a offert un de ses tableaux.