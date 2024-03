VIDEO. Bain de bons souvenirs à Nouméa pour des collégiens de Yaté

Durant une semaine, une vingtaine de collégiens venus de Yaté ont vécu un stage d’intégration à Nouméa. Une immersion appréciée, dans un environnement apaisé.

Fouler la plage du Château-Royal, nager, observer la faune sous-marine… C’était le programme de la dernière journée que dix-neuf collégiens de Yaté ont passée à Nouméa. Tout au long de la semaine, les élèves de sixième ont varié les activités. Un projet éducatif qui leur a permis de valider un diplôme de natation sur 25 mètres. Les trois-quarts ont aussi réussi le test du savoir nager, un certificat reconnu par l’Education nationale.

Des collégiens de Yaté en immersion à Nouméa • ©Natacha Lassauce-Cognard / NC la 1ère

"Ici, on est calmes, tranquilles”

Ces jeunes sont originaires des quatre tribus de Yaté : Goro, Unia, Waho et Touaourou. Une expérience sportive et humaine, loin des conflits claniques qui agitent leur commune. “J'ai appris à nager en crawl, à nager sur le dos. Je me suis améliorée”, retient Raphaëlla. “C'est pas très souvent qu'on vit sur Nouméa. Ça fait du bien de baigner un peu avec cette chaleur. Ici, on est calmes, tranquilles”, apprécie Kenzo.

"Des enfants heureux"

“On ne parle pas du tout de ce qu'il se passe sur Yaté”, confie Muriel Sans, leur conseillère principale d’éducation. “Pour moi, j'ai des enfants heureux. Aucune allusion. Ils s'amusent, ils sont ensemble, ils se respectent. Vraiment une belle semaine !” Pour ces enfants, les quelques jours passés en ville ressemblent à une grande bouffée d’oxygène. Un moment de partage, de cohésion et de vivre ensemble dans un environnement apaisé.