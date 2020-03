Quand les associations interpellent les candidats

Consommation, environnement, déplacements, sécurité routière... Les associations se saisissent de la campagne municipale pour tenter de sensibiliser les candidats à leurs préoccupations respectives. Tour d'horizon.

F.T. •

Le questionnaire de la Prévention routière

La Prévention routière Nouvelle-Calédonie, présidée par Mireille Münkel, a six questions à l'approche des municipales. Parce que «chaque maire a un rôle primordial à jouer, en particulier à travers le pouvoir de police qu’il détient et sa proximité avec les habitants de la commune».• «piloter la sécurité routière au sein de votre commune, avec désignation d’un "élu réfèrent" ?»• «évoquer le sujet dans chacune de vos publications périodiques institutionnelles ?»• «intégrer la sécurité routière dans le développement et l’aménagement du territoire ?»• «établir un protocole "sécurité routière" au sein de l’administration communale ?»• «mobiliser les citoyens sur la sécurité routière en organisant ou soutenant des actions pédagogiques ?»• «mobiliser la police municipale et/ou les auxiliaires de proximité pour des actions de prévention routière ?»

©Prévention routière NC ...

Le manifeste roulant de Droit au vélo

L'association qui défend ce mode de déplacement et la place des cyclistes dans la cité a demandé aux candidats de se positionner sur cinq thèmes. Lesquels ?• le schéma directeur des modes actifs, à «remettre à niveau et réaliser rapidement»;• le développement d'un réseau d’itinéraires cyclables «cohérent»;• la construction d'«une ville agréable à vivre grâce à un plan de circulation favorisant la circulation des vélos et des piétons»;• le fait d'«actionner tous les leviers nécessaires au développement d’un "système vélo"»;• la promotion d'une «culture vélo»., auxquel 369 Nouméens ont participé l'an dernier. Leurs avis et leur verdict (défavorable) sont à consulter ici.

Campagne «A Nouméa à vélo, partageons la route!». • ©Droit au vélo NC ...

Mettre la transition écologique au cœur du scrutin

«Et si les élections municipales nous offraient enfin la chance d’amorcer une transition juste face à l’urgence écologique et climatique ?» Le, relayé par son antenne locale, se saisit de l'occasion pour proposer «sept priorités d'action, appuyées par des mesures concrètes».• stopper l’artificialisation des sols;• zéro déforestation importée;• zéro rejet plastique dans la nature;• zéro passoire énergétique;• mobilité zéro émission zéro bruit;• 100% d'énergies renouvelables, dont 15% aux mains de la collectivité et des citoyens;• un budget 100% vert.«Candidat·e·s, nous comptons sur vous non pas pour "verdir" vos programmes, mais pour que la transition écologique en soit l’essence-même».

La consommation en cinquante questions

L'antenne de l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs, a pour sa part listé dans une lettre ouverte des questions qui sont autant de suggestions, afin de nourrir les programmes en faveur des consommateurs. Sur des sujets qui vont des déplacements aux aménagements, en passant par les services publics ou la santé environnementale.

