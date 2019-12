Réveillon du Nouvel An : un repas totalement "bio"

Le collectif Food Forest Connexion nous propose une recette gourmande 100% bio, pour le repas de cette nuit de la Saint Sylvestre.

Judith Rostain et Nadine Goapana •

"Le Moringa est une des plantes les plus nutritives qui existe, ca équivaut à la spiruline.

Il y a beaucoup d'acides aminés qui servent à faire les protéines, il y a six fois plus de calcium que dans le laitage".

"J'utilise toutes les plantes rustiques présentes ici depuis des milliers d'années.

Et je les transforme pour faire des mets que même les goûts modernes peuvent accepter."

Installé sur une ancienne taraudière, Julien Lebreton cueille tout ce que la nature veut bien lui offrir : tarot de montage, tiges de chouchoutes, piments, Galanga, papaye, haricots sauvages etc.Ici tout pousse naturellement et l’ancien biologiste sait reconnaître et valoriser chaque plante.En s’installant au Col de la Pirogue il y a treize ans, Julien et sa famille ont adapté leur mode de vie à l'environnement local.Il y a trois ans, en 2016, Julien et deux autres agriculteurs ont crée le Collectif Food Forest Connexion. Ils proposent des menus 100% bio et locaux.Le collectif a reçu une commande pour le 31 décembre : fournir de la farine de banane qui sera utilisée dans une recette de pancake.Le reportage de Judith Rostain et Christian Favennec