Sécurité routière : le Congrès instaure l’obligation d’assurer

En 2021, dans près de 20% des accidents corporels graves, le véhicule en cause n’était pas assuré. Résultat : des victimes ne seront jamais indemnisées. D’où le projet d’instaurer une obligation d’assurer. Porté par l’UC-FLNKS et nationalistes, il a été adopté ce lundi au Congrès, sans les voix des Loyalistes, qui se sont abstenus. Le point sur ce qui va changer.

Les assureurs sont désormais obligés d’assurer tous ceux qui souhaitent assurer un véhicule en circulation. Une instance a été créée pour y veiller. Elle pourra être saisie par ceux qui ont essuyé trois refus et par les jeunes conducteurs à qui des tarifs dissuasifs sont proposés. Elle désignera alors un assureur tenu de garantir le risque et pourra fixer le coût de l’assurance.

C’est l'une des modifications du code de l’assurance votées par les élus du Congrès, ce lundi. La délibération, portée par l’UC-FLNKS et nationalistes, vise à moderniser ce code et à mieux garantir l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. En 2021, dans 17,30% des accidents corporels graves, le véhicule en cause n’était pas assuré. La part grimpait à près de 30% pour les accidents mortels. Derrière ces chiffres, des victimes blessées ou privées d’un proche.

De nouvelles sanctions pour les propriétaires pas assurés

“L’obligation d’assurance permet d’être certain que la victime bénéficiera d'une indemnisation effective, même lorsque le montant de celle-ci dépasse largement les capacités financières du responsable”, rappelle Omayra Naisseline, auteure du rapport spécial sur le projet de loi du pays. “Il n’est pas tout d’imposer une obligation de s’assurer. Encore faut-il permettre aux intéressés de trouver un assureur. Or, il n’est pas rare, en Nouvelle-Calédonie, que des conducteurs rencontrent des difficultés à accéder à une assurance à un prix acceptable ou simplement à trouver un assureur qui accepte de les assurer face aux risques qu’ils portent”, souligne-t-elle encore, citant en particulier les habitants du Nord et des îles Loyauté.

Pas d'exception pour la conduite en état d'ivresse

Le texte prévoit au moins deux autres modifications. “L’interdiction de toute clause de déchéance de garantie en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de stupéfiants", toujours dans l’intérêt des victimes. Et la mise en place d’un nouveau mécanisme de sanction pour les propriétaires qui n’auraient pas assuré leur véhicule. Jusqu’ici, les contraventions ne pouvaient être prononcées que par le tribunal de police, et uniquement en cas de poursuites pénales. Montant maximal : 178 000 francs. Rouler sans assurance pourra désormais être puni d’une amende forfaitaire, décidé par un policier, un gendarme ou tout autre agent habilité. Montant maximal : 16 000 francs.

Un risque de hausse des primes pour tous ?

Les élus du Congrès espèrent là inciter les conducteurs à se couvrir. La délibération a été adoptée avec 28 voix pour et l’abstention des douze conseillers Loyalistes. Pour Françoise Suve, cheffe du groupe Loyalistes, "ce texte va dans le bon sens. Il permet de fixer un cadre légal plus sécurisant pour les automobilistes." Mais elle craint que "la contrainte d’assurer une personne qui a commis plusieurs accidents" provoque une hausse des primes d’assurance pour l’ensemble des assurés, y compris "ceux qui conduisent prudemment."

La commission prendra en compte “la nature de l’assuré”, assure le gouvernement. En résumé, les comportements déviants se traduiront dans le montant de l’assurance, comme c’est le cas dans l’Hexagone. Mais ça, les Loyalistes auraient aimé le savoir avant et en avoir la certitude à la lecture des études demandées. Sauf qu’elles n’ont pas été fournies, reproche Françoise Suve. Ce qui explique grandement l’abstention.