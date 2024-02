Tata, les vacances et place à la rentrée !

Fini, la détente. Les élèves de Nouvelle-Calédonie s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école. Certains se montrent impatients de retrouver leurs camarades de classe. D’autres appréhendent la reprise. Zoom sur les derniers moments de vacances.

Marion Thellier et Claude Lindor •

Ultimes moments de répit, avant de retrouver un quotidien rythmé par la sonnerie de l’école, du collège ou du lycée. Marcus, six ans, a savouré ces instants en plein air et en famille, à Dumbéa, au skate-parc de Koutio. Avant le grand saut en CP. “Grosse étape pour lui", confirme sa maman, Mathilde Bailly, rencontrée ce dimanche. "On essaie de faire distraction de la pression qu’il peut y avoir en faisant un peu de sport, et [en s’oxygénant]”.

"Envie de profiter"

Achille intégrera la cinquième, mardi. De quoi profiter de quelques tours supplémentaires de pump track avant de reprendre la routine. “J’ai envie de m’amuser, m’entraîner et profiter des derniers jours avant la rentrée.” Son papa, Nicolas Vandeputte, précise : “On a repris un peu de cahiers de vacances, pour se remettre dedans, sur les dernières semaines.”

Se détendre à la mer

Autre stratégie pour se libérer d’une éventuelle anxiété, à l’idée de retrouver la classe : la plage. Ce lundi, Anne-Christine passe en sixième, et elle est “stressée” ! “On avait programmé qu’on allait se détendre à la mer parce que c’était important, avant la rentrée, qu’ils puissent décompresser", lance sa maman, Bernadette Kahnyapa, depuis la baie des Citrons, à Nouméa. "Ça devient un peu plus sérieux. C’est un autre rythme, une autre organisation.”

Au lit, tôt

Au programme de l’après-midi, pour la petite famille, vérifier qu’aucune fourniture ne manque, faire le cartable. Et surtout, se coucher tôt, pour vite se remettre dans le bain