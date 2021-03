Le premier cas de Covid hors quatorzaine détecté à Wallis et Futuna

L’annonce a été faite cette nuit de samedi à dimanche, par le préfet de Wallis et Futuna : un cas de Covid-19 a été détecté hors sas sanitaire. Cette personne pourrait avoir été contaminée sur le territoire. L’administration supérieure a aussitôt annoncé des mesures très strictes.

Charlotte Mannevy (Françoise Tromeur) •

Comment une personne a-t-elle pu contracter le Covid hors quatorzaine à Wallis-et-Futuna ? A cette heure, le mystère reste entier, mais le préfet du territoire, Hervé Jonathan, a aussitôt annoncé toute une série de mesures destinées, d’une part à identifier la source de la contamination, et d’autre part à empêcher la propagation du virus dans la population.

Masque obligatoire

Une étude épidémiologique est donc actuellement en cours pour savoir de quelle manière le virus est arrivé sur le territoire. Le port du masque est désormais obligatoire dans l’espace public (voie publique, établissements publics, établissements recevant du public…).

Gestes barrières et distanciation

Les Wallisiens et Futuniens sont invités à respecter des mesures barrières et de distanciation (ne pas s’embrasser, ne pas se serrer la main, garder une distance de deux mètres, se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique).

Les écoles fermées

Les rassemblements de plus de trois personnes dans l’espace public sont interdits (à l’exception des enterrements pour lesquels une dérogation de dix personnes est possible), de même que la pratique sportive, qu’elle soit individuelle ou collective. Les bars et restaurants, ainsi que les établissements scolaires sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Campagne de dépistage

Des masques seront mis à disposition de la population dès ce dimanche et une campagne de dépistage va débuter dès que possible. Et les personnes qui ressentiraient d’éventuels symptômes sont invitées à ne pas se rendre chez le médecin mais à composer le 15.

Vols suspendus entre Wallis et Futuna

Le préfet a également annoncé la suspension des vols entre Wallis et l’île sœur de Futuna, sauf pour le ravitaillement d’urgence et les évasans. On ne sait pas pour l’heure ce qu’il en est des liaisons avec la Nouvelle-Calédonie.