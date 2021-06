Un mort dans une bagarre à Magenta, deux personnes interpellées

Ce dimanche 20 juin, un homme de 19 ans est décédé des suites de ses blessures. La victime a été retrouvée inanimée sur la plage de Magenta. Deux personnes ont été interpellées et entendues par les services de police, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Lizzie Carboni •

On a appris ce mardi 22 juin, par voie de communiqué du procureur de la République, Yves Dupas, l’ouverture d'une information judiciaire du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises en réunion le 20 juin 2021 à Nouméa.

Bagarre mortelle sur fond d’alcool

Les faits se sont déroulés sur la plage de Magenta, ce dimanche 20 juin. Vers 19h25, les services de police de Nouméa sont sollicités pour une intervention en assistance des pompiers consécutive à la découverte d’une personne grièvement blessée sur la deuxième plage de Magenta. La victime est un homme âgé de 19 ans. Il est inanimé et présente un traumatisme thoracique. "En dépit de l’intervention des secours, le décès était constaté à 20h10" annonce le communiqué.

Selon les premiers éléments d’investigation, la victime était alcoolisée et avait eu au cours de la journée une série de différends avec plusieurs individus, générant des échanges de coups. Selon des témoins, deux individus avaient poursuivi la victime en début de soirée.

Un premier individu, interpellé peu de temps après les faits, a reconnu au cours de sa garde à vue, avoir donné un coup de poing dans le dos de la victime "afin de l’obliger à s’asseoir au sol."

Une seconde personne, qui se trouve être le frère de la victime, a reconnu lui, avoir porté "plusieurs coups de poing à l’arrière de la tête, puis sur le crâne ainsi qu’un coup de pied, qui auraient conduit la victime à s’affaler sur le sol"

Ce dernier a précisé et soutenu aux services de police que le premier mis en cause avait porté plusieurs coups de poing alors que la victime était allongée sur le sol.

20 ans de réclusion criminelle

Une autopsie a été ordonnée par le parquet; elle aura lieu ce mercredi 23 juin. "L’examen scannographique conclut à la présence d’une hémorragie cérébrale massive et des signes d’un œdème intra-crânien dont la cause pourra être déterminée lors de l’autopsie et des investigations médico-légales complémentaires"

Les deux mis en cause, âgés de 25 ans, présentaient également un taux d’alcoolémie conséquent. Il a été demandé leur placement en détention provisoire. Ils encourent 20 ans de réclusion criminelle.



A cette heure, les présentations devant le magistrat instructeur sont toujours en cours.