Une randonneuse originaire de Nouvelle-Calédonie accouche en pleine montagne dans les Hautes-Pyrénées

Une jeune femme originaire de Nouvelle-Calédonie a accouché ce week-end dans les Pyrénées, sans assistance médicale. Enceinte de sept à huit mois, selon les médias régionaux, elle était partie avec des proches randonner et bivouaquer au célèbre lac de Gaube, à environ 1 700 mètres d'altitude. La mère et le bébé ont été transportés par hélicoptère vers l'hôpital de Tarbes.

Des Calédoniens au cœur d’un fait divers métropolitain à l’issue heureuse. La radio France Bleu Béarn Bigorre fait partie des médias régionaux qui racontent cette histoire, survenue durant le week-end en pleine montagne, dans le département des Hautes-Pyrénées. Selon l'article publié sur son site, les services d'assistance en montagne ont été appelés dimanche 1er septembre, au petit matin, "pour porter secours à une jeune femme de 19 ans, originaire de Nouvelle-Calédonie, qui était en train d'accoucher autour du lac de Gaube".

Dans le parc national des Pyrénées

Enceinte de sept mois et demi pour France Bleu, de huit mois pour le quotidien La Dépêche du Midi, elle était partie randonner avec des proches du côté de ce site aussi célèbre que magnifique. Une attraction nichée dans le parc national des Pyrénées, à une quarantaine de kilomètres de Lourdes et environ 1 700 mètres d'altitude. D'après la radio, la jeune femme "dormait dans une tente quand elle a eu des contractions (…) Par chance, la famille possédait un téléphone portable avec une option pour appeler via le réseau satellite. À cet endroit, le réseau classique ne passe pas."

Secourus par hélico et à pied

Les secours n'ont pu arriver qu'en début de matinée. Le temps d'avoir des conditions météorologiques favorables au décollage d'un hélicoptère, relatent les médias, en ajoutant que les secouristes et un médecin du Samu spécialiste de la montagne ont rejoint à pied la maman et son bébé. "Entre temps, signale France Bleu, le papa avait fait le nécessaire pour aider sa compagne. Il a allumé un feu, et fait bouillir de l'eau."

"Visiblement, ils avaient l'habitude"

Nos collègues précisent que la mère et le petit garçon, évacués à l'hôpital de Tarbes, se portent bien. Et La Dépêche du Midi mentionne que les secouristes ont été "un brin interloqués" par les randonneurs. "Ils nous ont expliqué qu'ils sont originaires de Nouvelle-Calédonie et que cela est courant que les femmes accouchent à la maison. Visiblement, ils avaient l'habitude."