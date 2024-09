VIDEO. Habitués et néophytes régalent les visiteurs au salon Saveurs et traditions de Nouméa

Belle affluence ce week-end au salon Saveurs et traditions, à Nouméa. Plusieurs milliers de visiteurs sont venus découvrir les stands des exposants, dont certains participaient à l'évènement pour la première fois cette année.

Un zeste de passion, une pincée de créativité et une bonne dose de savoir-faire. C'est la recette du succès du salon Saveurs et traditions. Un rendez-vous auquel ont assisté plusieurs milliers de gourmands et amateurs de spécialités culinaires ces derniers jours.

Parmi les 47 exposants présents sur site, il y a d'un côté les habitués et de l'autre, les nouveaux visages de ce rendez-vous. Avec sa production de tisanes locales artisanales, le stand de Guillaume Demangeau, lauréat de la dernière édition du jeu télévisé Ose ta boîte, ne passe pas inaperçu.

Pour ce jeune chef d'entreprise de 27 ans, cette première rencontre avec les visiteurs du salon est l'occasion de donner un nouvel élan à son activité. "L'entreprise est créée depuis aout dernier, avait commencé à être sur une belle phase ascendante. Tout s'est arrêté et là c'est le moment de reprendre contact avec la clientièle, de revoir du monde et des sourires, de refaire tout ce qu'on est capable de faire sur ces salons", sourit-il.

Des reconversions totales

Dans la même allée, un stand attire lui aussi particulièrement l'attention des visiteurs. Philippe Roublique est confiseur. Cet entrepreneur associe sa production de caramel beurre salé à l'originalité des recettes de son binôme cuisinier. Une véritable fête des sens dans un quotidien désormais bien différent de ce qu'il était il y a encore quelques mois.

"Je travaillais dans l'architecture et j'ai décidé de changer de vie au mois de mai, de me consacrer au caramel et à la cuisine en général. C'est un test et selon le résultat, on verra si on continue, si on se développe ou si on retourne à nos ordinateurs", confie Philippe Roublique.

Un test appréciable pour les nouveaux entrants dans le monde de la cuisine, et un régal pour les papilles des visiteurs qui ont pu déguster sans modération charcuteries artisanales, miel, confiture, pâtisseries ou encore poissons fumés du lagon.