VIDÉO. Nouméa : le salon des artisans retrouve son public à Nouville

C'était une reprise attendue. À Nouméa, le salon des artisans a rouvert ses portes ce jeudi matin à la maison des artisans de Nouville. Un retour opéré sur quatre jours. Dès l'ouverture, le public est présent. De leur côté, les exposants saluent le geste de la Chambre des métiers d’avoir mis à disposition les stands à moitié prix, pour les inciter à y participer.

Belle affluence ce jeudi dès l’ouverture, pour la reprise du salon des artisans, à Nouville, à Nouméa. Quatre-vingt six exposants ont répondu présent, avec une réduction de 50% du tarif de location des stands.

"C'était vraiment bienvenu"

Deux créatrices ont profité de l’occasion et ont même partagé leur emplacement, pour optimiser l’opération. “50% de réduction sur les stands, c’était vraiment bienvenu. Je ne sais pas si j’aurais pris le risque de venir avec un tarif plein. On ne sait pas encore s’il va y avoir du monde ou non, est-ce que les gens vont oser sortir et pourront dépenser? Donc c’était vraiment bienvenu et ça a été apprécié”, souligne Elodie Butryn, exposante.

“C’est ce qui a permis aux artisans de venir exposer et il y a un espoir pour eux, de pouvoir faire des ventes. C’est aussi un moment où ils se retrouvent et échangent entre eux, après plus de trois mois”, poursuit Elisabeth Rivière, présidente de la Chambre des métiers et de l’artisanat.

Des artisans qui se diversifient, pour tenter de proposer des pièces parfois moins coûteuses. L’une des tendances fortes du salon, c’est aussi l’achat utile avec des salades ou plantes aromatiques. Une manière de conjuguer petite envie et réalité économique et alimentaire.

Le salon des artisans est ouvert jusqu’à dimanche. Tous les salons organisés sur le site de Nouville bénéficieront de cette réduction de moitié, sur le prix des stands, jusqu’à la fin de l’année.