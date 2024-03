Viol dans une voiture : l'affaire devant la cour d'assises de Nouméa

Un homme comparait devant la justice pour une affaire de viol présumé. La victime : une femme raccompagnée en voiture par l'individu à Nouméa. Il nie les faits.

"Je t'ai coincée, tu ne peux plus sortir de la voiture", ce sont les mots qu'un homme aurait prononcé le 20 juin 2021 avant d'imposer des pénétrations sexuelles à une femme.

Des faits que l'auteur présumé nie. Il comparait ce lundi 11 mars 2024 devant la cour d'assises.

Que s'est-il passé dans la voiture ?

Juin 2021 donc, une quinquagénaire attend son bus dans le quartier de Portes de fer. Un véhicule s’arrête. Au volant : un homme qui lui propose de la déposer. La femme accepte. C'est lors de ce trajet que l'individu, âgé de 34 ans aujourd'hui, aurait abusé d'elle dans la voiture, du côté de Nakutakoin à Dumbéa. Des pénétrations forcées, fellation et étranglement. La femme est finalement déposée à Nouméa. Aujourd'hui, l'homme est entendu pour ces faits.

Des traces d'ADN sur la victime

L'auteur présumé est destabilisé lorsqu'on le questionne sur les traces de son ADN trouvées sur la victime. Il est aussi sous le coup d'une autre enquête pour viol, cette fois à l'encontre de l'une de ses demi-soeurs. Accusations pour lesquelles il reste toujours présumé innocent, rappelle son avocate Sophie Devrainne.

Un prédateur sexuel

En couple, le trentenaire se décrit comme étant un homme infidèle. L'expert psychiatre interrogé par la présidente du tribunal sur le comportement sexuel de cet homme, confirme que l'individu n'agit pas par pulsion. Et à la question "a-t-il le comportement d'un prédateur sexuel", le dr Jean Luc Lehericy répond de façon affirmative. Et l'expert de préciser aussi qu'il s'agit du 3ème cas de ce type qu'il recense en 26 ans de carrière. D'autres ayant été suivis d'enlèvement et séquestration.

L'accusé est en détention provisoire depuis le 29 novembre 2023.