25 élèves de sous-officiers intègrent l’école de gendarmerie de Rochefort

25 nouveaux élèves sous-officiers CSTAGN ont signé leur acte d’engagement cette semaine à la caserne de gendarmerie de Papeete.

Communiqué Gendarmerie Polynésie ; Polynésie la 1ère (SD) •

Âgés entre 21 et 36 ans, originaires de Tahiti, mais également Bora-Bora, Raiatea et Rurutu, ils sont tous lauréats de la dernière sélection de recrutement des sous-officiers du Corps de soutien technique et administratif.

Ils ont été recus dans les spécialités suivantes :

19 dans spécialité gestion logistique financière

3 en spécialité auto engins-blindés

2 en restauration collective

Une en affaires immobilières

Les premiers ont quitté le fenua vendredi 27 août, les autres les suivront ce week-end

Ces 25 nouveaux élèves sous-officiers Polynésiens représenteront encore une belle proportion de la future promotion (BES 69) de l’école de gendarmerie de Rochefort dont la scolarité commencera le 6 septembre.

Cette année, près de 70 jeunes polynésiens auront intégré le Corps de soutien technique de la gendarmerie, un record pour un territoire d’outre-mer.

Félicitations aux élèves sous-officiers, ils représenteront dignement la Polynésie en métropole !