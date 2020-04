Les élèves de Rapa, de Raivavae et des Gambier ont retrouvé leurs classes et s’adaptent aux nouvelles règles de vie en communauté.

La rentrée échelonnée d’après confinement se poursuit dans les îles

Aux Gambier, à 1 700 kilomètres de Tahiti, le coronavirus semble loin. Les collégiens étaient plus que ravis de retrouver leur camarade après avoir dû, comme chaque polynésien observer quatre semaines de confinement. Au collège St Raphaël de Rikitea, 90 élèves sur les 140 que compte l'établissement étaient présents mercredi matin pour une demi-journée de cours. Ils ont découvert le système de pôle études mis en place par leurs enseignants. Les matières ont été regroupées : les langues et l'histoire géo, sciences et mathématiques, arts et technologique et communication.A Raivavae aux Australes, seule la moitié des élèves sont acceptés en classe, pour respecter les gestes barrière et la distanciation sociale. Les enfants qui ont pu se procurer des masques le portent et tous font preuve de discipline.A Rapa, la rentrée était facultative pour les collégiens et lycéens qui suivent généralement leurs cours à Tahiti où les cours n’ont pas repris. Les élèves ont été répartis par classes et par niveaux et installés dans l'enceinte de l'école élémentaire Tevi’i. Une connexion internet a été placée à leur disposition. Le suivi pédagogique n’a lieu que trois jours par semaine en demi-journées.